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Deutsche Welle: режим в Беларуси принимает все более радикальные меры против журналистов
Источник материала: Навiны
Немецкая медиакомпания Deutsche Welle (DW)
«Мы призываем белорусские власти незамедлительно отменить приговор и выражаем решительный протест против нарушения гарантированных конституцией прав СМИ в Беларуси», — заявил генеральный директор DW Петер Лимбург.
Обвинение журналисту — нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий повторно в течение года — «преднамеренно сфабриковано», подчеркнул Лимбург, «а обращение с Александром Бураковым показывает, что режим принимает все более радикальные меры против журналистов».
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