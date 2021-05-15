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«Белорусский Народный Фронт» выбрал нового временного руководителя
Источник материала: Партизан
Сойм Партии БНФ назначил временно исполняющим обязанности руководителя организации гродненца Вадима Саранчукова,
Вадим Саранчуков. Фото: novychas.by
Вадиму Саранчукову 41 год, юрист, окончил юридический факультет Гродненского университета. С 1998 года занимает активную общественную позицию, был активистом «Молодого фронта», а с 2017 года занимал должность заместителя председателя Партии БНФ.
Напомним, лидер оппозиционной Партии БНФ (Белорусский народный фронт) Григорий Костусёв задержан 12 апреля. Политик находится в следственном изоляторе Комитета госбезопасности в Минске по уголовному делу.
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Сойм Партии БНФ назначил временно исполняющим обязанности руководителя организации гродненца Вадима Саранчукова, пишет Белсат.
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