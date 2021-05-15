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«Белорусский Народный Фронт» выбрал нового временного руководителя

16.05.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сойм Партии БНФ назначил временно исполняющим обязанности руководителя организации гродненца Вадима Саранчукова, пишет Белсат.



Вадим Саранчуков. Фото: novychas.by

Вадиму Саранчукову 41 год, юрист, окончил юридический факультет Гродненского университета. С 1998 года занимает активную общественную позицию, был активистом «Молодого фронта», а с 2017 года занимал должность заместителя председателя Партии БНФ.

Напомним, лидер оппозиционной Партии БНФ (Белорусский народный фронт) Григорий Костусёв задержан  12 апреля. Политик находится в следственном изоляторе Комитета госбезопасности в Минске по уголовному делу. 
 
Теги: Минск
 
 
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Сойм Партии БНФ назначил временно исполняющим обязанности руководителя организации гродненца Вадима Саранчукова, пишет Белсат.
 
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