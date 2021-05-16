В аэропорту Лондона произошла массовая драка, четыре человека пострадали

Источник материала: ОНТ

По меньшей мере четыре человека пострадали в результате массовой драки в лондонском аэропорту Лутон. Об этом со ссылкой на Sky News сообщает БЕЛТА.

Согласно данным телеканала, потасовка произошла во время прохождения паспортного контроля. Всего полицией были задержаны 17 человек, пятеро из них отпустили после проверки, еще одного – оставили на свободе под залог. Остальным 11 задержанным предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка с применением насилия.

Как отмечается в сообщении, трое из числа пострадавших были госпитализированы.

Причина, из-за которой началась потасовка, не уточняется.

Фото: Freepik

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram