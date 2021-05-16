ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В аэропорту Лондона произошла массовая драка, четыре человека пострадали

16.05.2021 06:33 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В аэропорту Лондона произошла массовая драка, четыре человека пострадали

По меньшей мере четыре человека пострадали в результате массовой драки в лондонском аэропорту Лутон. Об этом со ссылкой на Sky News сообщает БЕЛТА.

Согласно данным телеканала, потасовка произошла во время прохождения паспортного контроля. Всего полицией были задержаны 17 человек, пятеро из них отпустили после проверки, еще одного – оставили на свободе под залог. Остальным 11 задержанным предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка с применением насилия.

Как отмечается в сообщении, трое из числа пострадавших были госпитализированы.

Причина, из-за которой началась потасовка, не уточняется.

Фото: Freepik

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По меньшей мере четыре человека пострадали в результате массовой драки в лондонском аэропорту Лутон. Об этом со ссылкой на Sky News сообщает БЕЛТА. Согласно данным...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: 110-ы дзень нараджэньня Васіля Віткі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by