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Минэнерго Беларуси: Мы готовы при необходимости экспортировать электричество с БелАЭС

16.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь при необходимости готова обеспечить экспорт электроэнергии с атомной станции. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич, передает «МИР 24».

Первый энергоблок белорусской атомной электростанции подключен к сети. Специалисты приступили к комплексному тесту оборудования. Это финальный этап опытно-промышленной эксплуатации блока. Страна ежегодно наращивает объемы производства электроэнергии. Только за последние 10 лет ее выработка выросла на 20%.

«С учетом возрастающего потребления в стране – около 40% будут обеспечиваться удовлетворений потребности страны в электрической энергии от атомной электростанции. У нас энергосистема самодостаточная, то есть мы обеспечиваем полностью потребность в электрической энергии за счет ее производства на собственных генерирующих источниках», – заявил Каранкевич.

К 90-летию белорусской энергосистемы в Минске открыли памятный камень и заложили аллею. Скоро на этом месте создадут современный экопарк в честь работников энергетической промышленности.



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Теги: Минск
 
 
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Первый энергоблок белорусской атомной электростанции подключен к сети. Специалисты приступили к комплексному тесту оборудования. Это финальный этап...
 
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