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Минэнерго Беларуси: Мы готовы при необходимости экспортировать электричество с БелАЭС
16.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь при необходимости готова обеспечить экспорт электроэнергии с атомной станции. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич, передает «МИР 24».
Первый энергоблок белорусской атомной электростанции подключен к сети. Специалисты приступили к комплексному тесту оборудования. Это финальный этап опытно-промышленной эксплуатации блока. Страна ежегодно наращивает объемы производства электроэнергии. Только за последние 10 лет ее выработка выросла на 20%.
К 90-летию белорусской энергосистемы в Минске открыли памятный камень и заложили аллею. Скоро на этом месте создадут современный экопарк в честь работников энергетической промышленности.
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Первый энергоблок белорусской атомной электростанции подключен к сети. Специалисты приступили к комплексному тесту оборудования. Это финальный этап...
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