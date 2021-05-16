Минэнерго Беларуси: Мы готовы при необходимости экспортировать электричество с БелАЭС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь при необходимости готова обеспечить экспорт электроэнергии с атомной станции. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич, передает «МИР 24».

Первый энергоблок белорусской атомной электростанции подключен к сети. Специалисты приступили к комплексному тесту оборудования. Это финальный этап опытно-промышленной эксплуатации блока. Страна ежегодно наращивает объемы производства электроэнергии. Только за последние 10 лет ее выработка выросла на 20%.

«С учетом возрастающего потребления в стране – около 40% будут обеспечиваться удовлетворений потребности страны в электрической энергии от атомной электростанции. У нас энергосистема самодостаточная, то есть мы обеспечиваем полностью потребность в электрической энергии за счет ее производства на собственных генерирующих источниках», – заявил Каранкевич.

К 90-летию белорусской энергосистемы в Минске открыли памятный камень и заложили аллею. Скоро на этом месте создадут современный экопарк в честь работников энергетической промышленности.