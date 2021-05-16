Белорусский Нотр-Дам: волонтеры восстанавливают Будславский костел после пожара

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Волонтеры и спецтехника разбирают завалы на территории Будславского костела в Минской области. 11 мая уникальный памятник архитектуры едва не сгорел. С пожаром справились быстро, но огонь уничтожил кровлю, вода проникла внутрь. Какие реликвии спасти удалось, а какие в опасности – узнала корреспондент «МИР 24» Элеонора Лутович.

Двери храма сейчас на замке. Находиться внутри до сих пор опасно. На территории работают люди и техника. Профессиональные альпинисты разбирают обгоревшую кровлю. Волонтеры – завалы.

«Сейчас же хорошо идет работа. Режут, возят, все хорошо. Всего хватает. Всего хватает, вот у меня пила, еще есть запасная, если сломается. Все хватает. И людей пока хватает», – сказал житель агрогородка Будслав Владимир Вайковский.

Первыми на трагедию откликнулись местные жители. Вместе со спасателями из горящего храма выносили ценности. Главная из них – икона Будславской Божей матери. Одинаково почитается и католиками, и православными. Оригинал не пострадал. Удалось спасти уникальный деревянный алтарь середины XVII века и орган.

«Вся вода, которая натекла, все было высушено, убрано. Все деревянные элементы интерьера были поставлены на просушку», – отметил председатель Будславского сельского исполнительного комитета Георгий Щавлик.

«Как поведут себя фрески, росписи внутри храма сложно предугадать. Это нужно время, чтобы накрыть и дать всему этому высохнуть. Вода пошла в фундамент и подвалы. Вопрос, будут ли подмывы», – объяснил другой житель агрогородка Будслав Евгений Апанасевич.

Степень повреждения здания будет оценивать комиссия. Александр Лукашенко поручил губернатору Минской области взять этот вопрос на контроль.

«Крышу восстановим, внутри приведем в порядок. Поэтому наблюдай. Когда специалисты сделают вывод, что и как, потом доложишь. И подумаем, как сделать», – заявил Лукашенко.

Восстановительные работы осложняют дожди. Кровля костела практически уничтожена. Чтобы установить временную, необходимо демонтировать обгоревшие элементы и сделать необходимые замеры.

«На следующей недели будет разработан и проект временной кровли. И надеюсь мы также начнем работу по устройству временной кровли. Наработки уже есть. Архитекторы, которые занимались подобными объектами, присылают свои предложения, даже с конкретным указанием сметы на все это. Большое спасибо всем людям, которые откликнулись», – констатировал ксендз Будславского костела Дмитрий Дубовик.

Священнослужители собирают пожертвования на реконструкцию. Будславкий костел – один из самых крупных в Беларуси. Святыня с особым титулом малой базилики, который присваивается Папой Римским. В мире всего таких – 1700. Большинство в Италии, остальные – в разных странах. В Беларуси – три малые базилики. Сохранить их святая обязанность. И верующие не пожалеют на это сил и средств.

Будславский фест – ежегодное торжество в честь Будславской иконы Божией Матери отменять не будут. Мероприятие собирает десятки тысяч паломников со всего мира. Торжества пройдут 2-3 июля с соблюдением антиковидных норм. Сообщается на официальном сайте римско-католической церкви Беларуси.