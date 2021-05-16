Что сейчас происходит с белорусской наукой? Изучили статистику

Источник материала: Tut.by

«Роль науки — быть вместе с властью», — считает глава НАН Владимир Гусаков. В то же время экс-президент Национальной академии наук Беларуси Александр Войтович утверждает , что «белорусская наука деградирует, она в очень тяжелом состоянии», приводя в качестве довода малое количество опубликованных за год научных статей и высокий процент докторов наук «за 65 лет». Но действительно ли у нас все так плохо? Чтобы узнать это, мы изучили статистику Белстата и зарубежных источников.

Сколько выделят денег из бюджета на пять лет белорусской науки?

28 апреля вступил в силу план финансирования государственных научно-технических программ на пять лет — с 2021-го по 2026 год. Согласно ему, за указанные годы из бюджета на эти цели планируют потратить 519 млн белорусских рублей, или около 104 млн в год. По среднему курсу за май 2021 года это чуть меньше чем 205 млн долларов на пять лет, или примерно 41 млн долларов ежегодно.

Все расходы республиканского бюджета на 2021 год заложены в 27,4 млрд рублей, выходит, на финансирование научно-технических программ уйдет 0,38% расходов бюджета.

По данным Института статистики ЮНЕСКО, которые публикует Всемирный банк, в 2018 году на финансирование всех научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) Беларусь потратила 0,6% своего ВВП (в принципе, на этом уровне наукоемкость белорусского ВВП находится как минимум последние 10 лет). В 2018 году ВВП страны составлял чуть более 60 млрд долларов. Выходит, все траты составили 365 млн.

Для сравнения: в Европе Швейцария, Швеция, Австрия, Германия и Дания в 2017—2018 годах тратили на НИОКР более 3% своих ВВП, которые в 6−66 раз больше белорусского. Выходит, там такие расходы составили от 11 млрд в Дании до 123 млрд в Германии.

Насколько развита научная сфера в Беларуси?

Есть несколько доступных показателей, по которым можно оценить развитие научной сферы в разных странах. И один из них — количество научных и технических статей в специализированных изданиях.

В этом случае статистику ведет Национальный научный фонд США , который учитывает статьи по физике, биологии, химии, математике, клинической медицине, биомедицинским исследованиям, инженерии и технологиям, а также науке о Земле и космосе.

Если кратко, то у нас не самые лучшие показатели. Так, у белорусов подобных статей в среднем 12,4 штуки на 100 тысяч населения. Среди стран Европы хуже только в Молдове и Албании, а наши непосредственные соседи по рейтингу — Эквадор, Ботсвана, Алжир и Коста-Рика (чтобы вычислить этот показатель, мы умножили количество всех научных статей за год на 100 тысяч и поделили на население страны в тот год).

Еще один хороший показатель — количество поданных патентных заявок. Эти данные собирает Всемирная организация интеллектуальной собственности. В этом списке Беларусь на 26 месте из 35 стран Европы, по которым есть данные за 2019 год.

Здесь стоит обратить внимание на высокое место России. Она расположена среди передовиков по патентным заявкам в пересчете на 100 тысяч человек, а по абсолютному значению вообще на втором месте в Европе после Германии.

Подобное положение дел в Беларуси было не всегда. Количество патентных заявок в нашей стране достигло пика в 2010 году — тогда их насчитывалось 1759. На довольно высоком уровне оно продержалось до 2013 года и рухнуло более чем в два раза в 2014-м. С тех пор снижение продолжалось и достигло абсолютного минимума в 298 заявок в 2019 году.

Доля высокотехнологичного экспорта во всем объеме экспорта из Беларуси — одна из самых низких в Европе.

Таким образом, можно сказать, что в плане научных публикаций, патентных заявок и доли высокотехнологичного экспорта белорусская наука находится «в отстающих» по Европе.

А как менялось количество научных кадров в Беларуси на протяжении последних 10 лет?

Еще один показатель, который может отражать положение дел в науке, — это научные кадры в стране. Чтобы оценить ситуацию, мы изучили статистику Национального статистического комитета за последние 10 лет.

Например, в данных Белстата упоминается, сколько человек занимались научными исследованиями и разработками в тот или иной год. Так, в 2010-м этот показатель составлял 31,7 тысячи человек в 468 организациях (причем среди них было 746 докторов наук и 3143 кандидата). В 2020-м — 25,6 тысячи человек в 451 организации (среди исследователей было 558 докторов наук и 2722 кандидата).

Также мы посмотрели, сколько званий докторов и кандидатов наук присваивалось каждый год (напомним, что соискатели ученых степеней должны подготовить квалификационную научную работу или диссертацию).

Нажмите, чтобы увидеть количество присуждений ученых степеней по годам 2010 год: присуждено 45 ученых степеней доктора наук и 587 ученых степеней кандидата наук;

2011 год: присуждено 47 степеней доктора наук и 520 — кандидата наук;

2012 год: 46 степеней доктора наук и 494 — кандидата наук;

2013 год: 39 степеней доктора наук и 512 — кандидата наук;

2014 год: 45 степеней доктора наук и 491 — кандидата наук;

2015 год: 48 степеней доктора наук и 513 — кандидата наук;

2016 год: 44 степени доктора наук и 451 — кандидата наук;

2017 год: 46 степеней доктора наук и 452 — кандидата наук;

2018 год: 50 степеней доктора наук и 489 — кандидата наук;

2019 год: 39 степеней доктора наук и 358 — кандидата наук;

2020 год: 40 степеней доктора наук и 307 — кандидата наук.

Еще один показатель — это обучающиеся в аспирантуре. Мы не стали выносить это в отдельный график, так как в целом их уровень не менялся, но если вам интересно, то можете изучить статистику ниже.

Нажмите, чтобы узнать, сколько аспирантов обучалось каждый год, и сколько выпустилось 2010: численность обучающихся аспирантов составила 4,7 тыс. человек, аспирантуру окончили 1015 человек, или же 21,5% от всего числа обучающихся ;

; 2011: численность обучающихся аспирантов составила 5,8 тыс. человек. Аспирантуру окончили 1099 человек, либо 19% от всего числа обучающихся . Как говорится в работе научного сотрудника Центра мониторинга миграции научных и научно-педагогических кадров Эллы Щурок, «рост числа аспирантов в 2011 г. связан с тем обстоятельством, что с 2011 г., в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, в показатели деятельности аспирантуры включены данные о подготовке научных работников высшей квалификации в форме соискательства»;

. Как в работе научного сотрудника Центра мониторинга миграции научных и научно-педагогических кадров Эллы Щурок, «рост числа аспирантов в 2011 г. связан с тем обстоятельством, что с 2011 г., в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, в показатели деятельности аспирантуры включены данные о подготовке научных работников высшей квалификации в форме соискательства»; 2012: численность обучающихся аспирантов составила 5,5 тыс. человек. Аспирантуру окончили 1075 человек, или 19,7% ;

; 2013: численность обучающихся аспирантов составила 5,3 тыс. человек. Аспирантуру окончили 1172 человека, или 22,3% ;

; 2014: численность обучающихся аспирантов составила 4,9 тыс. человек. Аспирантуру окончили 1148 человек, либо 23,4% ;

; 2015: численность обучающихся аспирантов составила 4,9 тыс. человек. Аспирантуру окончили 957 человек, или 19,4% ;

; 2016 год: численность обучающихся аспирантов составила 5,1 тыс. человек. Аспирантуру окончили 828 человек, или 16,3% ;

; 2017 год: численность обучающихся аспирантов составила 5,1 тыс. человек. Аспирантуру окончили 803 человека, либо 15,6% ;

; 2018 год: численность обучающихся аспирантов составила 5,4 тыс. человек. Аспирантуру окончили 857 человек, или около 16% ;

; 2019 год: численность обучающихся аспирантов составила 5,3 тыс. человек. Аспирантуру окончили 777 человек, или 14,6% ;

; 2020 год: численность обучающихся аспирантов составила 5,1 тыс. человек, аспирантуру окончили 848 человек, то есть около 17%.

А вот данные об обучении в докторантуре по годам.

Нажмите, чтобы узнать, сколько докторантов обучалось каждый год, и сколько выпустилось 2010 год: обучались всего 98 человек, окончили докторантуру 33 человека ( 33,7% от общего числа учащихся);

от общего числа учащихся); 2011 год: обучались 220 человек, окончили 58 человек ( 26,4% от общего числа учащихся). Такое увеличение, согласно работе уже упомянутой в предыдущем блоке Эллы Щурок, произошло в основном за счет лиц, проходящих подготовку в форме соискательства, которых, в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, начиная с 2011-го стали считать полноценными докторантами;

от общего числа учащихся). Такое увеличение, согласно работе уже упомянутой в предыдущем блоке Эллы Щурок, произошло в основном за счет лиц, проходящих подготовку в форме соискательства, которых, в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, начиная с 2011-го стали считать полноценными докторантами; 2012 год: в докторантуре обучались 218 человека, окончили 65 человек (почти 30% );

); 2013 год: обучались 242 человека, окончили 44 человека ( 18,2% );

); 2014 год: обучались 282 человека, окончил 51 человек ( 18% );

); 2015 год: обучались 352 человека, окончили 42 человека ( 11,9% );

); 2016 год: обучались 432 человека, окончили 53 человека ( 12,3% );

); 2017 год: обучались 503 человека, окончили 60 человек ( 11,9% );

); 2018 год: обучались 572 человека, окончили 69 человек ( 12% );

); 2019 год: обучались 616 человек, окончили 94 человека ( 15,3% );

); 2020 год: обучались 705 человек, окончили докторантуру 89 человек (12,6%).

Какой возраст у белорусских исследователей и сколько у нас докторов наук «за 60»?

Белорусскую науку также часто упрекают в возрастном дисбалансе. Чтобы установить, так ли это, мы изучили соответствующую графу в годовой статистике Белстата — а именно: раздел под названием «исследователи с учеными степенями по возрасту».

К сожалению, мы не нашли данных за 2010 и 2020 годы, однако изучили динамику с 2011-го по 2019-й.

Как можно заметить, за этот период сократилось количество молодежи (то есть людей до 29 лет включительно). Соответственно, несколько возросло число людей в возрасте от 30 до 39.

За девять лет уменьшилось количество исследователей в возрастном диапазоне от 50 до 59 (мы объединили для удобства пользователей две графы — от 50 до 54 и от 55 до 59). Доля людей 60−69 лет практически неизменна, а число исследователей от 70 и старше стало расти после 2016 года.

Уже упомянутый ранее экс-президент Национальной академии наук Беларуси Александр Войтович говорил , что «процент докторов наук в НАН старше 65 лет равен 85%. Молодежи нет». К сожалению, нам неизвестно, откуда он взял эти данные, но для примера можем посмотреть, какой процент составляли доктора наук старше 60 лет в 2018–2019 годах согласно официальной статистике.



Источник: сборник «Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь» Национального статистического комитета

Итак, в 2018-м численность всех исследователей была 17 804 человека, из них — 626 докторов наук. 224 из них были в возрасте 60−69 лет и 280 — от 70 и старше. То есть доктора наук старше 60 лет составляют 80,5% от всех обладателей этого ученого звания и 2,8% от общего числа исследователей.

В 2019 году численность исследователей составляла 17 863 человека, где 607 были докторами наук. В возрасте 60−69 лет находились 202 человека, в возрасте 70 и старше — 299. Если сложить эти две графы, то получится 82,5% от общего числа докторов наук и 2,8% от численности исследователей.

Таким образом, можно свидетельствовать, что доля докторов наук старше 60 лет составляет подавляющее большинство среди исследователей.