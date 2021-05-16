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Девушка увеличила грудь до 11-го размера ради сходства с куклой Барби

16.05.2021 07:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

20-летняя Джесси Банни росла в консервативной семье в маленькой немецкой деревне. Девушка с детства любила играть в куклы, делала себе яркий макияж, чтобы быть на них похожей. Но родители не одобряли увлечение дочери, пишет lenta.ru со ссылкой на The Sun.

После окончания школы Джесси переехала в Австрию. Там она потратила восемь тысяч долларов США, которые копила все детство, на первую пластику груди: «После этого я стала более уверенной в себе».

Джесси стала переодически прибегать к услугам пластических хирургов. В итоге она увеличила грудь до 11-го размера (K), изменила форму губ с помощью филеров, сделала ботокс и прибегла к липосакции. Всего Джесси потратила на операции 34 тысячи долларов США. «Я хочу полностью изменить свое тело, чтобы быть максимально похожей на куклу Barbie», — не планирует останавливаться девушка.

 
 
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Всего Джесси потратила на операции 34 тысячи долларов США. «Я хочу полностью изменить свое тело, чтобы быть максимально похожей на куклу Barbie», - не планирует...
 
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