|
Девушка увеличила грудь до 11-го размера ради сходства с куклой Барби
Источник материала: Tut.by
20-летняя Джесси Банни росла в консервативной семье в маленькой немецкой деревне. Девушка с детства любила играть в куклы, делала себе яркий макияж, чтобы быть на них похожей. Но родители не одобряли увлечение дочери, пишет
После окончания школы Джесси переехала в Австрию. Там она потратила восемь тысяч долларов США, которые копила все детство, на первую пластику груди: «После этого я стала более уверенной в себе».
Джесси стала переодически прибегать к услугам пластических хирургов. В итоге она увеличила грудь до 11-го размера (K), изменила форму губ с помощью филеров, сделала ботокс и прибегла к липосакции. Всего Джесси потратила на операции 34 тысячи долларов США. «Я хочу полностью изменить свое тело, чтобы быть максимально похожей на куклу Barbie», — не планирует останавливаться девушка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего Джесси потратила на операции 34 тысячи долларов США. «Я хочу полностью изменить свое тело, чтобы быть максимально похожей на куклу Barbie», - не планирует...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)