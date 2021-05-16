Агентство Fitch Raitings в новом прогнозе рассказало про уязвимости белорусской экономики

Как сообщается в прогнозе Fitch, рейтинги Беларуси уравновешивают с одной стороны высокий доход на душу населения, улучшенную основу экономической политики и чистые показатели погашения долга с низкими валютными резервами, невысокими перспективами роста, высокой степенью подверженности государственного долга валютным рискам, слабости банковского сектора, высокой внешней задолженности и относительно слабыми показателями корпоративного управления . «Негативный» прогноз отражает уязвимости, которые усилились постборным политическим кризисом, которые создают риски для макроэкономической и финансовой стабильности.





Эксперты Fitch считают, что макроэкономическая стабильность останется одним из главных приоритетов экономической политики. Отмечается снижение давления на золотовалютные резервы после прекращения оттока вкладов.





Fitch прогнозирует, что белорусские власти будут стремиться сохранить курс экономической политики, в котором приоритетом была макроэкономическая стабильность.





Общий объем выплат Беларуси по суверенному долгу в иностранной валюте в 2021 году, на взгляд экспертов, выглядит управляемым на уровне 2,77 млрд долларов США (из которых 880 млн долларов США выплачены в 1 квартале 21 года). Из общей суммы выплат по внешнему долгу в размере 2,39 млрд долларов США около 45% причитается России, еще 17% - Евразийскому фонду стабилизации и развития и 22% - Китаю. С Россией согласована выплата в размере 500 миллионов долларов США, а в отношении оставшейся части официальные органы будут использовать 1,6 миллиарда долларов в виде доходов бюджета в иностранной валюте, а также на российском и местном рынках. Выплаты по внешнему долгу в иностранной валюте будут иметь аналогичную величину в 2022 году, а затем вырастут до 3,5 млрд долларов США в 2023 году из-за наступления срока погашения еврооблигаций.





Банковские депозиты стабилизировались после оттока розничных клиентов из-за политической нестабильности в 2020 году, но ликвидность остается уязвимой для изменения настроений.





Fitch прогнозирует рост ВВ Беларуси в 2021 году всего на 0,7%, поскольку слабый внутренний спрос перевесит улучшение внешней среды в течение года.





По мнению экспертов Fitch, среднесрочные перспективы роста белорусской экономики выглядят низкими. Доверие деловых кругов слабое. В стране ограничена доступность кредитов для частного сектора, а опасения по поводу чрезмерного долга государственных предприятий будут препятствовать инвестициям. Последствия политических событий 2020 года, вероятно, сохранятся, особенно для ИТ-компаний, которые сталкиваются с более жесткой операционной средой. Санкции усугубляют проблемы для роста, хотя на данный момент они служат главным образом неформальным сдерживающим фактором для инвестиций и торговли. В то же время, как отмечается в прогнозе, санкции и позиция основных акционеров повлияли на отношение к Беларуси основых международных финансовых институтов.



