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«Хорошими делами прославиться нельзя». Смотрите, что попало в этот раз на «Доску позора»
Источник материала: Tut.by
Продолжаем рассказывать о «шедеврах» той части строителей и проектировщиков, девиз которых — «хорошими делами прославиться нельзя». Именно для них мы еженедельно
Минск, улица Казинца. Дорога к магазину «Хит» (район медучилища) со стороны Белой Дачи есть лестница — три пролета по 8 ступенек — ведущая в НИКУДА. Для чего ее спроектировали и построили? «На ум приходит одно: освоить выделенные деньги, чтоб впоследствии не лишили финансирования», — пишет автор фото.
Скидель. Здесь заметили применение «нанотехнологии» — дорожную разметку нанесли на песок.
Гродно, улица Томина, 20. Дорожка на детскую площадку выглядит таким образом.
Рогачев, улица Ленина. Провалился канализационный люк. Фото до и после ремонта.
Ушачи, Витебская область. Такой вид открывается на гаражи возле райисполкома. Люди опасаются, что эти стены гаражей скоро могут рухнуть и кого-нибудь придавят.
Калинковичи. Ул. Гагарина, 12, подъезд 2. Хорошими делами прославиться нельзя — негласный принцип строителя-халтурщика. Судите сами: неужели бы мы узнали, как выглядит какой-то подъезд в Калинковичах, если бы краска на стенах не начала пузыриться и облезать буквально через полгода после ремонта? А жильцам, кстати, обидно: покраску в подъезде делали за их счет, а качество отвратительное.
Минск, улица Восточная, 30. В сквере за ТЦ «Рига» читатели обнаружили «ямы неизвестной глубины» рядом с детской площадкой.
Лестница подземного перехода под Партизанским проспектом возле ДК МАЗ. Интересно, зачем покрасили в желтый цвет обломанную ступеньку?
Боровляны. Обратите внимание, на какой высоте находится кнопка для пешеходов под светофором.
Деревня Кривая Береза, Смолевичский район (через дорогу от строящегося микрорайона для минчан). Нам снова прислали фото из местного детсада: дорожки на его территории в ужасном состоянии уже много лет. Понятно, что с руководства детсада спрос невелик: откуда у деревенского дошкольного заведения средства на самостоятельный ремонт? «Местные власти тоже не торопятся решить проблему: у района есть дела поважнее. Например, строительство „Доски почета“ возле райисполкома», — пишут люди.
А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: "трудовые подвиги" не должны оставаться незамеченными. На портале также есть отдельный сервис, который позволяет поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия, —
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