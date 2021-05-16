«Хорошими делами прославиться нельзя». Смотрите, что попало в этот раз на «Доску позора»

Источник материала: Tut.by

Продолжаем рассказывать о «шедеврах» той части строителей и проектировщиков, девиз которых — «хорошими делами прославиться нельзя». Именно для них мы еженедельно обновляем нашу «Доску позора».

Минск, улица Казинца. Дорога к магазину «Хит» (район медучилища) со стороны Белой Дачи есть лестница — три пролета по 8 ступенек — ведущая в НИКУДА. Для чего ее спроектировали и построили? «На ум приходит одно: освоить выделенные деньги, чтоб впоследствии не лишили финансирования», — пишет автор фото.









Скидель. Здесь заметили применение «нанотехнологии» — дорожную разметку нанесли на песок.









Минск, улица Колесникова. Вот такая пешеходная дорожка ведет от колледжа до улицы Лидской. Люди говорят, что в сухую погоду здесь еще можно пройти, а после дождя — уже нет. И вроде заниженные бордюры установлены — значит по плану дорожка должна быть?



Фото предоставлено читателем

Гродно, улица Томина, 20. Дорожка на детскую площадку выглядит таким образом.



Фото предоставлено читателем

Рогачев, улица Ленина. Провалился канализационный люк. Фото до и после ремонта.







Ушачи, Витебская область. Такой вид открывается на гаражи возле райисполкома. Люди опасаются, что эти стены гаражей скоро могут рухнуть и кого-нибудь придавят.



Фото предоставлено читателем

Калинковичи. Ул. Гагарина, 12, подъезд 2. Хорошими делами прославиться нельзя — негласный принцип строителя-халтурщика. Судите сами: неужели бы мы узнали, как выглядит какой-то подъезд в Калинковичах, если бы краска на стенах не начала пузыриться и облезать буквально через полгода после ремонта? А жильцам, кстати, обидно: покраску в подъезде делали за их счет, а качество отвратительное.













Береза, поликлиника, вход в детскую регистратуру. Судя по фото, здесь уложена плитка местного производства. Правда, «лицом вниз». Скорее всего, так сделано специально, чтобы никто не поскользнулся. Но неужели не нашлось плитки с антискользящим эффектом?









Минск, улица Плеханова. Вот так решили проблему дырки в тротуаре возле детского сада.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Восточная, 30. В сквере за ТЦ «Рига» читатели обнаружили «ямы неизвестной глубины» рядом с детской площадкой.



Фото предоставлено читателем

Лестница подземного перехода под Партизанским проспектом возле ДК МАЗ. Интересно, зачем покрасили в желтый цвет обломанную ступеньку?



Фото предоставлено читателем

Боровляны. Обратите внимание, на какой высоте находится кнопка для пешеходов под светофором.



Фото предоставлено читателем

Деревня Кривая Береза, Смолевичский район (через дорогу от строящегося микрорайона для минчан). Нам снова прислали фото из местного детсада: дорожки на его территории в ужасном состоянии уже много лет. Понятно, что с руководства детсада спрос невелик: откуда у деревенского дошкольного заведения средства на самостоятельный ремонт? «Местные власти тоже не торопятся решить проблему: у района есть дела поважнее. Например, строительство „Доски почета“ возле райисполкома», — пишут люди.