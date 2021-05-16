10 признаков в отношениях, которые гарантируют: вы переживете любые проблемы и останетесь вместе

Источник материала: Tut.by

Отношения — вещь серьезная и изменяющаяся во времени. У всех бывают хорошие и плохие периоды, но есть признаки, которые говорят: между вами настоящая близость и любые конфликты вы, скорее всего, переживете, выйдя на новый уровень.



Kelly Sikkema, unsplash.com

1. Вы смеетесь над одними и теми же шутками

Сходное чувство юмора — едва ли не самая важная вещь в отношениях. Смех он как секс: имитировать бесполезно.

2. Вы понимаете друг друга без слов

«Мне нужна эта, как ее…» — «Да вот же она!» Когда вы оба на одной волне, многое можно объяснить, не объясняя.

3. Вы способны бесконечно слушать одну и ту же историю, не раздражаясь

О том, как его старшая сестра отжала у него в детстве кассету с любимой музыкой или как ее младший брат бесконечно доводил ее, подбрасывая в ботинки дождевых червей. Да, вы знаете все подробности и действующих лиц наизусть, но все еще способны удивленно поднять брови: «Червяков? Ну надо же!».

4. Вы можете поговорить с партнером обо всем

Буквально обо всем. Что вам нравится в итальянской еде и не нравится в вашем сексе, например. А он в ответ не сделает из этого драму, а в следующий раз просто учтет ваши пожелания.

5. Вы знаете бытовые привычки своего партнера

Поэтому никогда не закажете ему капучино на коровьем молоке и всегда попросите дополнительный сахар.

6. Вы довольно много знаете о вещах, которые вам вообще не интересны

Например, в каком году и из-за чего распалась его любимая группа или почему Джонни Депп — самый сексуальный парень в мире.



Steve Halama, unsplash.com

7. Вам комфортно вместе молчать

Да, разговаривать интересно, но у вас нет необходимости бесконечно забивать паузы или просто длительную тишину, если вы оба находитесь в одном помещении и молчите. Вы не устаете и не мешаете друг другу, даже если не произносите ни слова.

8. У каждого из вас есть собственная жизнь вне ваших отношений — и вы не ревнуете друг друга к ней

Работа, хобби, не общие друзья — иметь все это, находясь в отношениях, более чем нормально и здорово. Не здорово пытаться лишить своего партнера его собственной жизни.

9. Вы — команда

Вы всегда на стороне своего партнера, чтобы ни случилось. Вы не выясняете отношений прилюдно и всегда готовы поддержать друг друга в самых неоднозначных ситуациях.

10. Вы говорите с партнером на его (ее) языке любви

Кому-то, чтобы почувствовать себя любимым, необходимы слова. Кому-то — прикосновения. А кто-то гаснет без маленьких сюрпризов. Вы знаете, что именно дает вашему партнеру почувствовать себя любимым, даете это и получаете то, что необходимо вам, взамен.