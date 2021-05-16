Забытые первооткрывательницы. Шесть женщин, чьи научные достижения были несправедливо обесценены

Источник материала: Tut.by

Сегодня женщины совершают научные открытия, публикуют статьи и получают Нобелевские премии, однако еще полвека назад их достижения часто замалчивались или приписывались коллегам-мужчинам. Forbes Woman вспоминает шесть женщин-ученых, которые внесли важный вклад в науку, но признание получили не сразу.

Нетти Мария Стивенс

Открытие X- и Y-хромосом





Нетти Мария Стивенс родилась в 1861 году в Кавендише, США. В то время у женщин было мало карьерных возможностей, однако девушка мечтала стать ученым. В 19 лет она окончила колледж, начала работать учительницей, затем училась в Государственном педагогическом училище Вестфилда. В 35 лет поступила в Стэнфордский университет, а через четыре года — в аспирантуру колледжа Брин-Мор. Ее научная карьера началась только в 39 лет.

Изучая эмбриогенез у насекомых, Нетти Стивенс обнаружила, что в половых клетках самцов содержались как X-, так и Y-хромосомы (буквенные обозначения появились позже), тогда как в яйцеклетках — только X-хромосомы. Она пришла к выводу, что пол наследуется как хромосомный фактор.

Свое открытие Стивенс описала в работе 1905 года. Тогда же была опубликована похожая статья другого генетика — Эдмунда Бичера Уилсона. Именно он и считался долгое время первооткрывателем половых хромосом. Однако Уилсон не изучал хромосомный набор яйцеклеток, а значит, не знал, что именно самцы определяют пол потомства (в то время считалось, что пол зависит от характеристик половых клеток матери и/или факторов окружающей среды). Ознакомившись с трудом Стивенс, Уилсон переиздал свою работу.

После открытия и до конца жизни Стивенс проводила исследования и преподавала в Брин-Мор и Колд-Спринг-Харбор. Она умерла в 1912 году от рака груди.

Лиза Мейтнер

Ядерное деление





Будущий физик и радиохимик Лиза Мейтнер родилась в 1878 году в Вене. Она с детства увлеклась математикой и естественными науками. В 1907 году, получив докторскую степень, перебралась в Берлин и начала работать с химиком Отто Ганом. Они исследовали радиоактивность в Химическом институте кайзера Вильгельма. Мейтнер не платили за работу и не разрешали передвигаться по институту: она могла находиться только в лаборатории.

Уже в 1920-е годы Мейтнер предложила теорию строения ядер, а также открыла безызлучательный переход — «эффект Оже», названный в честь французского ученого Пьера Оже, описавшего его на два года позже Лизы.

После аншлюса Лизе Мейтнер как еврейке пришлось покинуть страну, но она продолжила заниматься наукой. В 1939 году Ган опубликовал результаты экспериментов, свидетельствовавших о протекавшем в уране расщеплении ядер. А Мейтнер рассчитала и написала для него теоретическое обоснование, заметив, что ядерное деление может породить цепную реакцию, которая приводит к большим выбросам энергии.

В 1945 году за это открытие Отто Гану присудили Нобелевскую премию. Мейтнер сыграла ключевую роль в открытии, но ее не поставили в соавторы. Ошибку частично исправили: в 1949 году ее наградили медалью им. Макса Планка, а в 1966-м все участники открытия получили премию Энрико Ферми.

Розалинд Франклин

Спиралевидная структура ДНК





Розалинд Элси Франклин родилась 25 июля 1920 года в Лондоне. Училась в школе для девочек Святого Павла, затем изучила физическую химию в Ньюнхем-колледже Кембриджского университета, а в 1941 году получила стипендию для проведения исследований по физической химии в Кембридже.

Она занималась рентгеноструктурным анализом — изучала, как рентгеновское излучение отклоняется, проходя через кристаллическую решетку. Если поместить на пути рентгеновских лучей фотографическую пластину, можно получить «дифракционную картину» — рентгеновский снимок, по изображению на котором можно судить о составе и структуре исследуемого вещества.

В 1951 году Франклин начала работать в лаборатории Джона Рендолла, где этот метод использовали для определения структуры ДНК, а уже в следующем году вместе с аспирантом Реймондом Гослингом сделала снимок, свидетельствовавший о том, что ДНК имеет спиралевидную структуру. Используя эту фотографию и свои собственные данные, биологи Джеймс Уотсон, Фрэнсис Крик и коллега Франклин Морис Уилкинс создали свою знаменитую модель ДНК.

В последние годы Франклин работала над молекулярной структурой вирусов с биохимиком Аароном Клугом. В 1961 году Уилкинс, Уотсон и Крик разделили Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие структуры ДНК и ее роли в наследственности. В 1982 году Нобелевскую премию по химии получил Аарон Клуг. Розалинд Франклин могла бы разделить с ними эти премии, но она скоропостижно умерла в 1958 году от рака.

Сесилия Хелена Пейн

Химический состав звезд





Сесилия Хелена Пейн родилась в 1900 году в Вендовере, Англия. Она училась в школе для девочек Святого Павла, а в 1919 году поступила в Ньюнхем-колледж Кембриджского университета, где изучала ботанику, физику и химию и заинтересовалась астрономией. К сожалению, она не получила ученую степень, так как Кембридж не выдавал их женщинам до 1948 года.

Пейн искала гранты, чтобы переехать в США, и поступила по стипендии в обсерваторию Гарвардского колледжа в 1923 году, став их второй женщиной-студенткой. Когда в 25 лет Сесилия Пейн написала диссертацию, астроном Генри Норрис Рассел отговорил ее от вывода, что звезды состоят преимущественно из гелия и водорода. В то время ученые были уверены, что состав Солнца почти не отличается от состава Земли, поэтому Пейн написала размытый и неуверенный вывод. Однако через четыре года Рассел передумал, когда получил такой же результат, и опубликовал его. Он упомянул заслуги Пейн, но вся слава досталась ему.

В 1956 году Пейн стала первой женщиной-профессором факультета искусств и наук Гарварда и первой женщиной, возглавившей кафедру в Гарварде.

Мэри Эннинг

Палеонтологические находки





Мэри Эннинг родилась в 1799 году в английском приморском курортном городке Лайм-Реджис. Ее отец был краснодеревщиком, но также занимался поиском и продажей окаменелостей: на начало XIX века как раз пришлось становление палеонтологии как науки. Эннинг помогала отцу и продолжила заниматься раскопками даже после его преждевременной смерти. В 12 лет она нашла скелет ихтиозавра и продала его палеонтологу Эверарду Хоуму, который опубликовал о нем научную работу, но не упомянул Мэри. Пять лет спустя находку выставили в Британском музее в Лондоне.

С 1815 по 1819 год Эннинг нашла еще несколько скелетов ихтиозавров, многие из которых попали в местные музеи. Почти все, кто читал лекции о теориях анатомии или происхождении ихтиозавров, не упоминали Эннинг, которая нашла, извлекла и очистила окаменелости.

В 24 года она нашла первый в истории полный скелет плезиозавра. Это сделало Эннинг местной знаменитостью, к которой приезжали палеонтологи со всей Европы. Скелет пришлось продать, как и десятки находок, которые Мэри добывала, рискуя жизнью во время оползней. Будучи женщиной, она не смогла публиковать статьи о своих открытиях — это делали другие.

В 2010 году Королевское общество признало Мэри Эннинг одной из десяти британских женщин, оказавших наибольшее влияние на развитие науки.

Элис Бол

Метод лечения лепры





Элис Огаста Бол родилась в 1892 году в Сиэтле, штат Вашингтон. Она окончила среднюю школу Сиэтла, после чего поступила в Вашингтонский университет и получила степень бакалавра — по фармацевтике и фармацевтической химии. Ее позвали в Гавайский университет, где она вместе с доктором Гарри Холлманом изучала масло чаульмугры.

Это масло было в те времена единственным лекарством от лепры (проказы) — стигматизированного инфекционного заболевания. Однако из-за горького вкуса его было почти невозможно принимать внутрь, а высокая вязкость затрудняла инъекционное введение и наружное применение. В 23 года Элис Болл открыла его этиловую форму и сделала возможным лечение проказы с помощью инъекций.

В 1915 году она стала первой женщиной и первой афроамериканкой, получившей степень магистра в Гавайском университете. Во время исследований Элис Бол заболела и умерла, не успев опубликовать результаты своих экспериментов. Это сделал химик Артур Дин, ставший позже президентом Гавайского университета. Технику производства экстракта чаульмугры для инъекций с тех пор называли «методом Дина».

Гавайский университет не признавал работы Бол почти 90 лет. В 2000 году в честь нее была открыта мемориальная доска, а 29 февраля было объявлено Днем Элис Бол, который отмечается каждые четыре года. В марте 2016 года журнал Hawai’i Magazine включил Бол в список самых влиятельных женщин в истории Гавайев.