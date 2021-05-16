Источник материала: Tut.by

Говорят, что онлайн-бизнес — один из немногих, который выиграл от пандемии. В 2020 г. каждый пятый доллар в мире был потрачен на онлайн-покупки. Чем больше людей заказывает товары онлайн, тем активнее компании инвестируют в интернет-продажи. Вместе с Мариной Латышевой, заместителем директора по развитию «Куфара», выбрали шесть технологий, которые изменят то, как мы покупаем.

Продажа вещей через видеоролики





Когда-нибудь хотели повторить лук героя из любимого сериала или воссоздать образ знаменитости? Тогда эта технология для вас — белорусский стартап Oyper создал программу, которая анализирует одежду на видео и ищет похожие вещи. Чтобы магия работала, достаточно скачать плагин и кликнуть по иконке в нужных сценах. Единственный нюанс: продукт пока работает только с российскими магазинами, заказать одежду из белорусских магазинов нельзя.

Виртуальная реальность для кроссовок





Белорусский стартап WannaBY начинал c виртуальной примерки лаков для ногтей. Идея оказалась удачной, поэтому очень скоро белорусы запустили еще одно приложение — WannaKicks. Там можно виртуально примерить кроссовки от Gucci, Reebok, Grailify, The Iconic, а еще посмотреть, насколько стильно вы будете выглядеть в обуви с FARFETCH или Lamoda.

К слову, совсем недавно компания решила разрабатывать еще одно направление — продажу виртуальных вещей. Сейчас в приложении можно купить виртуальные кроссовки от Gucci примерно за 9 долларов. Зачем вам кроссовки, которые нельзя носить, — можете спросить вы. Ответ очевиден: чтобы запостить фото в сторис и покрасоваться перед подписчиками.

Одежда, которая не испачкается

Пока одни виртуально примеряют одежду из магазинов, другие уже перешли на новый уровень — полностью цифровые наряды. Эта одежда не существует в реальности, но при этом правдоподобно выглядит на фото, а приобрести ее можно только за реальные деньги. Например, Iridescence, одно из виртуальных платьев агентства The Fabricant, купили за 9500 долларов.

Кроме The Fabricant рынок виртуальной одежды развивают такие бренды, как Carlings, DIANA ARNO, российский дизайнер Alena Akhmadullina. А не так давно в онлайн-коллекции начали переходить и традиционные «люксы»: Louis Vuitton, Burberry, Gucci. Кто-то из них создает одежду для популярных игр, а кто-то для того, чтобы вы могли поразить фолловеров модными коллекциями.

Виртуальные инфлюенсеры

Говоря о виртуальной одежде, нельзя не затронуть и тему виртуальных знаменитостей. Микелла , Шуду , Бермуда , Имма и ее брат Пластикбой — когда смотришь на их аккаунты, кажется, что кто-то слишком увлекся фильтрами. Однако в реальности этих людей никогда не существовало. Впрочем, это не мешает им делиться смешными и грустными историями из жизни и рассказывать о своих мечтах. Они постят фотографии из самых популярных точек планеты, участвуют в модных показах ведущих домов мод и подписывают внушительные контракты на рекламу с известными брендами. И да, они продают красивую картинку и бренды, за которые реальные люди платят настоящие деньги.

Сам себе 3D-фотограф

Технологии меняют не только то, как мы заказываем в больших магазинах, но и то, как мы покупаем у друг у друга. Этой весной на «Куфаре» появилась новая функция — 3D-фотографии товаров. Раньше, чтобы сделать такое фото, нужна была фотостудия и специальная техника. Сейчас все, что нужно — это скачать приложение 3DShot на ваш iPhone (к сожалению, приложение пока не доступно для Android) и сделать пару кликов. Весь процесс занимает буквально пару минут. При этом разницы, что снимать, нет: хоть туфли, хоть автомобиль.

К сделанному фото можно применить дополнительные фильтры: повысить яркость или контрастность снимка. А вот «замазать» какие-то нюансы не получится: на фотографии должно быть показано реальное состояние товара.

Технологию 3D уже широко используют онлайн-ритейлеры, а вот для площадок объявлений такой функционал — редкость. Во всем мире найдется всего несколько проектов, которые используют 3D-фото для частных объявлений (и «Куфар» — один из них).

Покупки в чатах

Пока мы обмениваемся стикерами в чатах, в Китае мессенджеры уже вовсю используют для покупок. Например, в QQ в Поднебесной можно купить оружие и броню для компьютерных игр. А через WeChat китайские покупатели могут заказывать все что угодно — от сладостей и кофе до компьютерной техники, косметики и одежды. В самом мессенджере встроена система переводов, так что переслать деньги можно прямо внутри чата. Однако воспользоваться всеми прелестями приложения могут только китайцы: международная версия имеет гораздо меньше функций, плюс система работает только с китайскими юанями.