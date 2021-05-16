15 самых красивых знаменитых женщин старше 40 лет

Источник материала: Tut.by

Развлекательные порталы и СМИ часто проводят самые разные опросы на тему красоты и привлекательности звезд. Недавно британский порталс Glowday провел такой опрос среди своих пользователей, задав им вопрос: кого из женщин-звезд старше 40 лет они считают самыми привлекательными. В топе оказались Дженнифер Энистон, Ким Кардашьян, Виктория Бекхэм и другие. Вот кто занял первые 15 мест.

15. Кэйт Бекинсэйл

Актриса, 47 лет

14. Клаудия Уинклман

Телеведущая, кинокритик, 49 лет

13. Хелен Миррен

Актриса, 75 лет

12. Давина Макколл

Телеведущая, 53 года

11. Кейт Хадсон

Актриса, 41 год

10. Сара Джессика Паркер

Актриса, 56 лет

9. Найджела Лоусон

Телеведущая, 61 год

8. Риз Уизерспун

Актриса, 45 лет

7. Кейт Мосс

Модель, 47 лет

6. Тесс Дэйли

Журналистка, 51 год

5. Наоми Кэмпбелл

Модель, 50 лет

4. Виктория Бекхэм

Дизайнер, певица, 46 лет

3. Ким Кардашьян

Модель, дизайнер, 40 лет

2. Дженнифер Энистон

Актриса, 52 года

1. Дженнифер Лопес

Певица, актриса, 51 год