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15 самых красивых знаменитых женщин старше 40 лет

16.05.2021 08:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Развлекательные порталы и СМИ часто проводят самые разные опросы на тему красоты и привлекательности звезд. Недавно британский порталс Glowday провел такой опрос среди своих пользователей, задав им вопрос: кого из женщин-звезд старше 40 лет они считают самыми привлекательными. В топе оказались Дженнифер Энистон, Ким Кардашьян, Виктория Бекхэм и другие. Вот кто занял первые 15 мест.

15. Кэйт Бекинсэйл

Актриса, 47 лет

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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14. Клаудия Уинклман

Телеведущая, кинокритик, 49 лет

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Claudia Winkleman (@claudiawinkle)

13. Хелен Миррен

Актриса, 75 лет

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Helen Mirren (@helenmirren)

12. Давина Макколл

Телеведущая, 53 года

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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11. Кейт Хадсон

Актриса, 41 год

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kate Hudson (@katehudson)

10. Сара Джессика Паркер

Актриса, 56 лет

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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9. Найджела Лоусон

Телеведущая, 61 год

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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8. Риз Уизерспун

Актриса, 45 лет

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

7. Кейт Мосс

Модель, 47 лет

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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6. Тесс Дэйли

Журналистка, 51 год

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tess Daly (@tessdaly)

5. Наоми Кэмпбелл

Модель, 50 лет

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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4. Виктория Бекхэм

Дизайнер, певица, 46 лет

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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3. Ким Кардашьян

Модель, дизайнер, 40 лет

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian)

2. Дженнифер Энистон

Актриса, 52 года

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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1. Дженнифер Лопес

Певица, актриса, 51 год

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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