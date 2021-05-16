Что такое дефолт и грозит ли он Беларуси? Разбираемся с экономистом

Источник материала: Onliner Это слово периодически мелькает в прогнозах аналитиков и международных экспертов. Оно наводит ужас на читателей. Многие считают это явление самым страшным событием в экономике и настоящим ее концом. Так ли страшен и фатален дефолт, как его малюют? Рассуждаем в очередном выпуске подкаста «Про деньги». В студии журналист Onliner Настасья Занько и старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб*.

В текстовой версии выкладываем только главные мысли. Полную версию слушайте в аудиоформате. Подписаться на подкаст можно в сервисе «Яндекс.Музыка» . Также его можно слушать на устройствах Apple или других подкастоприемниках. Ссылка на скачивание самого файла в формате MP3 находится тут .



Главные мысли

Что такое дефолт? На самом деле дефолт — это отказ или невозможность платить по своим обязательствам. Дефолт может быть у физического лица, если оно перестает платить по кредиту. Дефолт может быть у юридического лица — у предприятия, когда оно тоже не платит по кредиту или перестает обслуживать выпущенные облигации. В этом случае говорят о корпоративном дефолте, однако чаще можно услышать словосочетание «банкротство предприятия».





И наконец, свои обязательства могут быть у государства. Это может быть государственный долг, который нужно погашать. Это могут быть государственные облигации, по которым нужно платить сам долг и проценты.

Поэтому если государство перестает это делать, то говорят о государственном (или суверенном) дефолте. Чаще всего, конечно, людей интересует именно этот дефолт.

Есть понятие «технический дефолт». Это дефолт, вызванный временными причинами, которые можно легко устранить. Он не говорит о неплатежеспособности заемщика. К примеру, если вы взяли в долг деньги и не можете отдать заемщику — это дефолт. А если, к примеру, не можете отдать в срок из-за того, что не работал банкомат, то это технический дефолт. Вроде бы срок платежа вы пропустили, но очевидно, что вы платежеспособны и вернете долг завтра. То есть это временная просрочка, которая может быть легко устранена.





При каких условиях в стране наступает дефолт? Государство может отдавать долги из того, что оно зарабатывает (к примеру, из доходов бюджета), из того, что оно уже накопило (из ЗВР). Также государство может брать новые долги, чтобы отдать старые.

Соответственно, чтобы государство прекратило платить по долгам, должны сойтись три условия: нехватка текущих доходов бюджета, недостаточность запасов ЗВР и отсутствие возможности занять, чтобы отдать старые долги.

Либо такой возможности нет вообще, либо она есть теоретически, но процентная ставка очень высока для государства. Если таким образом сошлись все звезды, страна объявляет дефолт.





Что происходит дальше? Существуют различные международные соглашения, каким образом страна, объявившая дефолт, будет отдавать деньги. При выпуске госдолга тоже есть проспект эмиссии, в котором описано, каким образом долг будет обеспечен.

Чаще всего при объявлении дефолта встречаются представители государства и кредиторов и ведут переговоры, что делать дальше. Редко когда эти долги просто прощаются и забываются.

Результатом таких переговоров может быть реструктуризация долга. Попросту говоря, создается новый график погашения долга с уменьшением ежегодных платежей, возможна отсрочка по погашению долга. Также что-то может происходить с процентной ставкой — она может быть либо уменьшена, либо увеличена. При этом может происходить и частичное списание долга.





Кредиторы заинтересованы в том, чтобы получить часть денег сейчас или позже, нежели поставить перед должником невыполнимые условия и не получить ничего. Каких-то установленных правил, как это происходит, нет. Каждый случай индивидуальный и решается в результате переговоров.

Бывают страны с множественными дефолтами. К примеру, Аргентина. За последние полвека в этой стране раз в 10 лет случаются дефолты.

В Аргентине очень высокая инфляция, часто она бывает выше белорусской. В моменты объявления дефолта в стране случаются девальвации. А между тем в начале прошлого века Аргентина была одной из богатейших стран мира наравне с Англией, Францией, Германией и США.





Она входила в первую десятку стран по богатству. Сейчас это стабильно развивающаяся страна, которая никуда особенно не может развиться. Население там живет стабильно бедно, от девальвации до девальвации. Фактически Аргентина попала в ловушку бедности, из которой не может выбраться.

Проблемы страны — это следствие популистской экономической политики. В такой ловушке бедности находится достаточно много государств Южной и Центральной Америки.

Как понять, что дефолт уже близко? На что обращать внимание? Нужно смотреть на состояние бюджета, ЗВР и возможность или невозможность новых займов.





Соответственно, за этими показателями нужно следить. Смотреть, дефицит у нас в бюджете или наблюдается профицит, сколько денег в ЗВР и какая динамика этих резервов, есть ли возможность занимать новые деньги.

Если говорить о Беларуси, то в 2020 году после нескольких лет профицита бюджет оказался дефицитным. Дефицитный он и в текущем году. Причем дефицит растет просто на глазах. Запасы ЗВР у нас три первых месяца года снижались, но в апреле смогли вырасти и сейчас превышают $7 млрд.

В случае отсутствия любых других поступлений денег теоретически этих резервов хватит, чтобы погашать наши долги и проценты по ним еще в течение двух лет.





То есть разговоры о том, что завтра-послезавтра произойдет дефолт, не очень актуальны для Беларуси даже исходя из размеров ЗВР.

Есть определенные моменты и с возможностью занимать. Западные рынки для нас закрыты (речь идет о международных финансовых организациях, по крайней мере западных, а также о кредитах от западных банков). В последнее время ничего не слышно про новые кредиты со стороны Китая.





Но при этом в конце прошлого года и начале нынешнего Беларуси выделяла кредит Российская Федерация — как напрямую (то есть через межгосударственный кредит), так и через Евразийский банк развития, который Россия де-факто контролирует. До конца года ожидается вроде бы поступление еще $500 млн. И, вероятно, идут переговоры о новых кредитах.

Исходя из того, что остается такой кредитор, как Российская Федерация, говорить о дефолте в Беларуси пока не приходится.

Однако надо понимать, что Россия — не очень комфортный кредитор. Кредитует Беларусь она наверняка не просто так. Вполне возможно, что эти кредиты выделяются вместе с политическими договоренностями, о содержании которых мы можем только догадываться.





Российская Федерация была основным кредитором Беларуси последние несколько лет. Бóльшая часть нашего внешнего долга — это долг перед Россией (если считать совокупно долги перед российским правительством, банками и ЕБРР).

Если теоретически допустить, что в Беларуси произойдет дефолт, то пострадают от этого прежде всего Россия и российские кредиторы. Очевидно, что сама она не очень в этом заинтересована.

Исходя из этой логики Российская Федерация, вероятнее всего, продолжит кредитовать Беларусь. По крайней мере, в тех объемах, чтобы Беларусь возвращала ранее взятые кредиты.





Что важно знать простым людям? Дефолту предшествует очень тяжелая экономическая ситуация. К этому моменту люди заметно обеднеют, сильно упадет экономика и зарплаты. Если это попытаются «лечить» печатанием денег, то сильно вырастут цены. На самом деле дефолт станет итогом затяжного экономического кризиса, а не началом. К моменту объявления дефолта гражданам страны будет уже очень и очень плохо.

Дефолт — это чаще всего один из последних результатов затянувшегося экономического кризиса. Население страдает не от дефолта, а от тех вещей, которые довели страну до него.





Таймлайн

00:28—05:00. Что такое дефолт и какие его виды бывают?

Что такое дефолт и какие его виды бывают? 05:00—06:52. При каких условиях в стране наступает дефолт?

При каких условиях в стране наступает дефолт? 06:52—10:24. Страна объявляет дефолт, что дальше?

Страна объявляет дефолт, что дальше? 10:24—12:24. Бывают ли страны с постоянным дефолтом?

Бывают ли страны с постоянным дефолтом? 12:24—13:31. Сложно ли выйти из ловушки бедности?

Сложно ли выйти из ловушки бедности? 13:31—18:07. Каковы предвестники дефолта и грозит ли он Беларуси?

Каковы предвестники дефолта и грозит ли он Беларуси? 18:07—21:01. Как отражается дефолт на простых людях?

* Вадим Иосуб — старший аналитик компании «Альпари Евразия». Специалист по методам анализа на финансовых рынках и доверительному управлению инвестиционными портфелями на фондовом рынке. С 1998 года работает на рынке Forex, с 2005-го — на российском фондовом рынке.

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