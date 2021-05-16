Выбираем на «Автобарахолке» модели недоступных для нас брендов

Источник материала: Onliner

Белорусский рынок новых автомобилей продолжает «худеть». Мало того что модельные ряды импортеров сократились до минимума, так еще и целые бренды покидают регион. Сегодня в РБ нельзя купить, например, новый Ford. C брендом Honda у нас давно не ладится. В общем, поклонникам некоторых марок остается разве что искать машины на «Автобарахолке». Давайте посмотрим, что там свежего продается среди марок, которые сегодня официально недоступны для белорусов.

Ford Escape

Когда дилер Ford продавал в Беларуси не только коммерческую технику, у нас был доступен в том числе среднеразмерный кроссовер Kuga. В США эта машина называется Escape. Сегодня в Минске купить данный SUV можно за 19 400 долларов в эквиваленте. Это будет почти новая машина — 2020 года выпуска с пробегом менее 5 тысяч километров. Продавец уверяет, что у Escape нет пробега по РБ и он находится в состоянии нового авто.

Кроссовер оборудован 1,5-литровым двигателем семейства EcoBoost. Турбомотор развивает 180 л. с. и идет в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Среди имеющихся опций отмечены адаптивный круиз-контроль, система удержания полосы, датчики слепых зон и мн. др. Имеется мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Эта модель появилась на рынке в прошлом году и является одной из самых свежих в линейке Ford.

Seat Mii

Давным-давно, когда в Беларуси еще продавались журналы «АБС» и «Корвет», в Минск привозили новые автомобили Seat. Сегодня про испанский бренд мы почти забыли — свежих «Сеатов» в Беларуси нет. Хотя в портфеле компании есть, например, модель Seat Toledo, являющаяся «родственником» Rapid и Polo Sedan. Но сейчас речь о другой модели — Seat Mii. По дизайну трудно не понять, что перед нами испанская версия Volkswagen Up.

Красная «трехдверка» с черными полосками выглядит интересно и продается в Минске. Машина 2016 года выпуска с пробегом менее 100 тысяч километров. Под капотом — 1-литровый бензиновый моторчик, развивающий 75 л. с. Для городского хетчбэка А-класса этого хватает. Автомобиль имеет обвес FR Line и расходует 5—6 литров топлива на сотню. В салоне — кондиционер и огромная красная накладка на переднюю панель. Стоит этот «стиляга» 7150 долларов по курсу.

Skoda Rapid

Еще недавно было трудно представить, что в такую подборку может попасть калужский Skoda Rapid. Но сейчас в Беларуси временно приостановлены продажи лифтбэка. Это произошло даже до того, как вступило в силу постановление Совмина: Rapid пропал «с прилавков» из-за проблем с сертификацией. Благо на «Автобарахолке» этих автомобилей пока еще хватает. Например, вот Skoda Rapid второго поколения 2020 года выпуска. Машина почти без пробега (3700 км) продается по цене 14,5 тысячи долларов в эквиваленте.

Модель оснащена 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 110 л. с. Крутящий момент «четверки» — 155 Н·м. У автомобиля есть несколько опциональных пакетов: хром, WB2 и WF2. Мультимедийная система здесь с 8-дюймовым сенсорным экраном. Имеется на борту круиз-контроль, система стабилизации, подогрев передних кресел. Продавец готов немного поторговаться, но только у капота автомобиля.

Honda Odyssey

Среди свежих Honda на нашем рынке чаще всего встречаются американские Civic. Но есть на «Автобарахолке» и предложение для тех, кто негодует из-за отсутствия новых минивэнов на рынке. Вот вам Honda Odyssey шестого поколения. Машина 2019 года выпуска с пробегом 1200 км. В США данный вэн пользуется большой популярностью, а у нас это будет своего рода эксклюзивный автомобиль.

Машина приводится в движение 3,5-литровым атмосферным мотором, который вращает переднюю ось. Коробка передач, безусловно, автоматическая. Машина все-таки рассчитана на американских домохозяек. У авто один владелец, здесь три ряда сидений и большой багажник. В данной подборке это лучший автомобиль для большой семьи. Комфортный, надежный, безопасный. Но стоит Odyssey недешево — 27 тысяч долларов по курсу.

Infiniti QX50

В Беларуси официально доступен только один японский премиум-бренд — Lexus. Машины Infiniti приходится везти в РБ из России или США. За 29,9 тысячи долларов по курсу в Могилеве продается кроссовер Infiniti QX50. Автомобиль сошел с конвейера два года назад и проехал с тех пор чуть больше 20 тысяч километров. Белоснежный вседорожник имеет полный привод и 2-литровый турбомотор с отдачей 250 л. с. (тяга — 380 Н·м).

Данный QX50 имеет комплектацию Essential, и, как уверяет продавец, все кнопочки в машине работают, а пробег — самый низкий среди всех QX50 в стране. Средний расход модели составляет 9 литров на сотню, что для полноприводной машины является приемлемым показателем. Среди опций отмечены панорамная крыша, светлый салон, множество современных ассистентов.

Acura TLX

Белорусским поклонникам Acura тоже приходится несладко: модели этой премиум-компании концерна Honda попадают на наш рынок, как правило, уже в подержанном виде. За рестайлинговый Acura TLX I A-Spec SH-AWD 2019 года выпуска в Минске просят 38 тысяч долларов в эквиваленте. Машина дорогая, но очень интересная. Это полноприводный седан с 3,5-литровым 290-сильным мотором.

Автомобиль продается с двумя комплектами колес: R18 (зима) и R19 (лето). Произведена полная антикоррозийная обработка машины и скрытых элементов. Есть дополнительная шумоизоляция арок. В общем, полноценный конкурент некоторым модификациям BMW 3-Series и Audi A4.