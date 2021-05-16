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«Сегодня можно все!» Стилист показала, как носить тренды лета 2021 года

16.05.2021 08:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Если хотите знать, что сейчас в тренде, просто сходите в известные магазины масс-маркета. Потому что они, как пылесос, собирают информацию о трендах, запросах людей и веяниях моды в каждом уголке планеты, чтобы потом моментально отшить коллекции. Onliner вместе со стилистом Екатериной прошелся по магазинам, чтобы собрать луки, которые будут актуальны летом этого года.

Открытость и лямочки

Сексуальность долго находилась в заложниках у ковида и, как следствие, у тенденции одеваться в спорт, оверсайз и «бомж-стайл». Хватит это терпеть, подумали дизайнеры и решили вернуть в гардеробы навязчивую сексуальность, которая была обычным делом в 2000-х. Стремительно реинкарнировались топы с голыми животами, платья с голой спиной, топы-бра, платья с разрезами на различных частях тела.

Еще пару лет назад невозможно было представить, что в люди можно выйти в топе-тряпочке, которая слегка прикрывает грудь спереди, а сзади завязывается на шнурки. Теперь микротрендом становится укороченная блузка бренда Jacquemus, едва прикрывающая грудь и имитирующая крой бюстгальтера. Невозможно удержаться и не повторить эту массовую оголенность, которая уже вовсю происходит в «инсте» зарубежных блогерок. Белорусская погода пока не позволяет открыть какую-либо часть тела, кроме щиколоток и шеи, но лето наверняка все изменит.

Если ваш пресс покинул чат или даже не заходил в него и вам кажется, что укороченные топы вам противопоказаны, то это не так. Есть маленький секрет: главное — сочетать топ с брюками с посадкой выше пупка. Оставшийся кусочек тела выглядит эстетично практически на всех фигурах.

«Сегодня можно все!» Стилист показала, как носить тренды лета 2021 года

Укороченный жакет

Тема жакетов в этом году раскрыта на все 100%. Пиджак с мужского плеча классно заменяет верхнюю одежду. Приталенный жакет — для тех, кто не хочет прятать очертания фигуры. Укороченный жакет — для тех, кому надоели оба предыдущих варианта. Эта вещь передает привет прямиком из 1980-х, которые наряду с другими яркими десятилетиями диктуют тренды нашего времени. Выбор материалов огромный: рассмотрите и шерсть, и шелк, и даже твид.

«Сегодня можно все!» Стилист показала, как носить тренды лета 2021 года

Кроше и ажур

Внимание к вязаным вещам вернул бренд Bottega Veneta. И пусть в теплый сезон это не очень практично, зато красиво и самобытно. Хорошая летняя альтернатива вязаным вещам — одежда, выполненная с помощью техники кроше. Дословно кроше переводится как вязание крючком. Вещи, сделанные таким способом, получаются нежными, ажурными, легкими и прозрачными. Можно начать с малого: купить топ-бра и сочетать его с футболками и платьями. Но в магазинах полно вещей и посерьезнее: платья, брюки и даже целые костюмы в стиле кроше.

«Сегодня можно все!» Стилист показала, как носить тренды лета 2021 года

Фуксия и зеленый

Тренд на сочетание розовых и зеленых оттенков — лидер по цитируемости в соцсетях. Внезапно людям понравилось одеваться ярко, кислотно и заметно. И в этом желании явно прослеживается усталость от карантинной серости. Невозможно не заметить, в какие взрывные цвета раскрасились стеллажи магазинов накануне лета.

Популярность розово-зеленых луков легко объяснима. Ярко-розовый цвет в последнее время называют политическим. Он часто используется в протестах и символике ЛГБТ-сообществ. Протесты — это уже почти образ жизни современных людей. Жители разных стран борются за политическую свободу, за гендерное равенство, за принятие нетрадиционной ориентации. Зеленый — продолжение темы экологических проблем и осознанного потребления. Сочетание этих оттенков напоминает цветы.

«Сегодня можно все!» Стилист показала, как носить тренды лета 2021 года

Рукава-буфы и платья-парашюты

Объемные рукава, придающие силуэту максимальную женственность и даже заставляющие вести себя как леди, вот уже несколько лет не уходят в список забытых трендов. Рукава-буфы появляются на жакетах, блузах, платьях и даже тренчах. Живучесть трендов — тоже своеобразная тенденция, которая не может не радовать. Она позволяет не гнаться за актуальностью своего внешнего вида, принять разумность потребления и тратить деньги на что-то более полезное, чем очередная вещь.

В этом году как никогда много кружевных платьев и топов, напоминающих гардероб куклы Барби. Максимально раздутые, летящие, струящиеся платюшки в стиле бебидолл или длиной в пол — все они очень актуальны. Причем рукава-буфы, кажется, становятся все больше и дополняются бантами, рюшами, кружевом и завязками. Если вы всегда мечтали одеваться более романтично, то сейчас самое время начать это делать.

«Сегодня можно все!» Стилист показала, как носить тренды лета 2021 года

Лен

Тренд, скажут европейские модники. Привычная одежда, скажут белорусы. Наконец-то пришел звездный час белорусских производств, эксплуатирующих лен в качестве одного из символов страны. Но внезапная популярность данного натурального материала — это, конечно, не их заслуга.

Актуализатором льна можно назвать дизайнера Симона Жакмюса, который в последний год творит тренд за трендом и задает стиль большинства модных блогеров. Летом 2021-го дизайнер предлагает девушкам носить льняные юбки с укороченными топами и льняные минималистичные платья с оголенной спиной. Все это — преимущественно натуральных оттенков.

Использовать тренд можно по своему усмотрению, и необязательно копировать растиражированные образы. Например, можно купить брючный костюм, который теперь модно носить не только в офис, но и куда угодно. Плюс льна в том, что он приятно прилегает к телу, летом в нем не жарко. Но есть и минусы: ткань мнется от дуновения ветерка.

«Сегодня можно все!» Стилист показала, как носить тренды лета 2021 года

Большой воротник

Еще один живучий тренд, пришедший к нам из прошлого года. Гипертрофированными кукольными воротниками украшают обычные блузы и платья. Деталь вроде и небольшая, но кардинально меняющая образ и делающая его интересным. Особый шик — большой накладной воротничок, который сегодня можно сочетать с чем угодно, даже с футболкой и свитшотом.

«Сегодня можно все!» Стилист показала, как носить тренды лета 2021 года

Широкие джинсы и клеш

Этот тренд попросился к нам из 1990-х. В период дефицита одежды в постсоветских странах джинсы порой выбирались не по размеру, а как повезет. Именно поэтому образы лихого десятилетия всегда объемные и неряшливые.

Хорошо, что сегодня нет никакого модного дефицита. Скорее наоборот: одежды шьется даже больше, чем потребляется. Магазины уже завалены объемными брюками, джинсами-палаццо и клеш. Но это не значит, что джинсы иного кроя устарели. Обращайте внимание только на то, что подходит конкретно вашей фигуре.

Покупая широкие джинсы, главное, не прогадайте с их длиной. Зачастую в магазинах продаются широкие джинсы для великанов. Штанины необходимо либо подвернуть, либо отрезать так, чтобы они практически таскались по земле, полностью закрывая стопу. Есть еще вариант — отрезать штанины по щиколотку. Средний вариант длины в данном крое брюк будет смотреться неактуально.

«Сегодня можно все!» Стилист показала, как носить тренды лета 2021 года

Мини-юбка и мини-платье

Возвращение 2000-х закономерно потянуло за собой и возвращение юбок и платьев длины мини. Это слегка пугает, ведь девушек очень долго приучали, что мини — это моветон, который позволительно носить только школьницам. Кроме того, мини-юбка — это антифеминистичный наряд, инстинктивно дающий мужчинам повод подумать о лишнем. Но все эти правила и устои перечеркнули дизайнеры, массово решившие вернуть свободу ногам. Несмотря на то что в тренде экстремально короткие юбки, все же выбирайте те, в которых вам комфортно.

«Сегодня можно все!» Стилист показала, как носить тренды лета 2021 года

Апельсиновый цвет

В топе модных цветов 2021 года значится апельсиновый. С психологической точки зрения он способен поднять настроение, что объясняет его нынешнюю популярность. Образ можно разбавить деталью сочного цвета, но круче всего будет смотреться тотал-лук апельсинового цвета.

«Сегодня можно все!» Стилист показала, как носить тренды лета 2021 года

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Если хотите знать, что сейчас в тренде, просто сходите в известные магазины масс-маркета. Потому что они, как пылесос, собирают информацию о трендах, запросах людей...
 
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