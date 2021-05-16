«Сегодня можно все!» Стилист показала, как носить тренды лета 2021 года

Источник материала: Onliner Если хотите знать, что сейчас в тренде, просто сходите в известные магазины масс-маркета. Потому что они, как пылесос, собирают информацию о трендах, запросах людей и веяниях моды в каждом уголке планеты, чтобы потом моментально отшить коллекции. Onliner вместе со стилистом Екатериной прошелся по магазинам, чтобы собрать луки, которые будут актуальны летом этого года.

Открытость и лямочки

Сексуальность долго находилась в заложниках у ковида и, как следствие, у тенденции одеваться в спорт, оверсайз и «бомж-стайл». Хватит это терпеть, подумали дизайнеры и решили вернуть в гардеробы навязчивую сексуальность, которая была обычным делом в 2000-х. Стремительно реинкарнировались топы с голыми животами, платья с голой спиной, топы-бра, платья с разрезами на различных частях тела.

Еще пару лет назад невозможно было представить, что в люди можно выйти в топе-тряпочке, которая слегка прикрывает грудь спереди, а сзади завязывается на шнурки. Теперь микротрендом становится укороченная блузка бренда Jacquemus, едва прикрывающая грудь и имитирующая крой бюстгальтера. Невозможно удержаться и не повторить эту массовую оголенность, которая уже вовсю происходит в «инсте» зарубежных блогерок. Белорусская погода пока не позволяет открыть какую-либо часть тела, кроме щиколоток и шеи, но лето наверняка все изменит.

Если ваш пресс покинул чат или даже не заходил в него и вам кажется, что укороченные топы вам противопоказаны, то это не так. Есть маленький секрет: главное — сочетать топ с брюками с посадкой выше пупка. Оставшийся кусочек тела выглядит эстетично практически на всех фигурах.





Укороченный жакет

Тема жакетов в этом году раскрыта на все 100%. Пиджак с мужского плеча классно заменяет верхнюю одежду. Приталенный жакет — для тех, кто не хочет прятать очертания фигуры. Укороченный жакет — для тех, кому надоели оба предыдущих варианта. Эта вещь передает привет прямиком из 1980-х, которые наряду с другими яркими десятилетиями диктуют тренды нашего времени. Выбор материалов огромный: рассмотрите и шерсть, и шелк, и даже твид.





Кроше и ажур

Внимание к вязаным вещам вернул бренд Bottega Veneta. И пусть в теплый сезон это не очень практично, зато красиво и самобытно. Хорошая летняя альтернатива вязаным вещам — одежда, выполненная с помощью техники кроше. Дословно кроше переводится как вязание крючком. Вещи, сделанные таким способом, получаются нежными, ажурными, легкими и прозрачными. Можно начать с малого: купить топ-бра и сочетать его с футболками и платьями. Но в магазинах полно вещей и посерьезнее: платья, брюки и даже целые костюмы в стиле кроше.





Фуксия и зеленый

Тренд на сочетание розовых и зеленых оттенков — лидер по цитируемости в соцсетях. Внезапно людям понравилось одеваться ярко, кислотно и заметно. И в этом желании явно прослеживается усталость от карантинной серости. Невозможно не заметить, в какие взрывные цвета раскрасились стеллажи магазинов накануне лета.

Популярность розово-зеленых луков легко объяснима. Ярко-розовый цвет в последнее время называют политическим. Он часто используется в протестах и символике ЛГБТ-сообществ. Протесты — это уже почти образ жизни современных людей. Жители разных стран борются за политическую свободу, за гендерное равенство, за принятие нетрадиционной ориентации. Зеленый — продолжение темы экологических проблем и осознанного потребления. Сочетание этих оттенков напоминает цветы.





Рукава-буфы и платья-парашюты

Объемные рукава, придающие силуэту максимальную женственность и даже заставляющие вести себя как леди, вот уже несколько лет не уходят в список забытых трендов. Рукава-буфы появляются на жакетах, блузах, платьях и даже тренчах. Живучесть трендов — тоже своеобразная тенденция, которая не может не радовать. Она позволяет не гнаться за актуальностью своего внешнего вида, принять разумность потребления и тратить деньги на что-то более полезное, чем очередная вещь.

В этом году как никогда много кружевных платьев и топов, напоминающих гардероб куклы Барби. Максимально раздутые, летящие, струящиеся платюшки в стиле бебидолл или длиной в пол — все они очень актуальны. Причем рукава-буфы, кажется, становятся все больше и дополняются бантами, рюшами, кружевом и завязками. Если вы всегда мечтали одеваться более романтично, то сейчас самое время начать это делать.





Лен

Тренд, скажут европейские модники. Привычная одежда, скажут белорусы. Наконец-то пришел звездный час белорусских производств, эксплуатирующих лен в качестве одного из символов страны. Но внезапная популярность данного натурального материала — это, конечно, не их заслуга.

Актуализатором льна можно назвать дизайнера Симона Жакмюса, который в последний год творит тренд за трендом и задает стиль большинства модных блогеров. Летом 2021-го дизайнер предлагает девушкам носить льняные юбки с укороченными топами и льняные минималистичные платья с оголенной спиной. Все это — преимущественно натуральных оттенков.

Использовать тренд можно по своему усмотрению, и необязательно копировать растиражированные образы. Например, можно купить брючный костюм, который теперь модно носить не только в офис, но и куда угодно. Плюс льна в том, что он приятно прилегает к телу, летом в нем не жарко. Но есть и минусы: ткань мнется от дуновения ветерка.





Большой воротник

Еще один живучий тренд, пришедший к нам из прошлого года. Гипертрофированными кукольными воротниками украшают обычные блузы и платья. Деталь вроде и небольшая, но кардинально меняющая образ и делающая его интересным. Особый шик — большой накладной воротничок, который сегодня можно сочетать с чем угодно, даже с футболкой и свитшотом.





Широкие джинсы и клеш

Этот тренд попросился к нам из 1990-х. В период дефицита одежды в постсоветских странах джинсы порой выбирались не по размеру, а как повезет. Именно поэтому образы лихого десятилетия всегда объемные и неряшливые.

Хорошо, что сегодня нет никакого модного дефицита. Скорее наоборот: одежды шьется даже больше, чем потребляется. Магазины уже завалены объемными брюками, джинсами-палаццо и клеш. Но это не значит, что джинсы иного кроя устарели. Обращайте внимание только на то, что подходит конкретно вашей фигуре.

Покупая широкие джинсы, главное, не прогадайте с их длиной. Зачастую в магазинах продаются широкие джинсы для великанов. Штанины необходимо либо подвернуть, либо отрезать так, чтобы они практически таскались по земле, полностью закрывая стопу. Есть еще вариант — отрезать штанины по щиколотку. Средний вариант длины в данном крое брюк будет смотреться неактуально.





Мини-юбка и мини-платье

Возвращение 2000-х закономерно потянуло за собой и возвращение юбок и платьев длины мини. Это слегка пугает, ведь девушек очень долго приучали, что мини — это моветон, который позволительно носить только школьницам. Кроме того, мини-юбка — это антифеминистичный наряд, инстинктивно дающий мужчинам повод подумать о лишнем. Но все эти правила и устои перечеркнули дизайнеры, массово решившие вернуть свободу ногам. Несмотря на то что в тренде экстремально короткие юбки, все же выбирайте те, в которых вам комфортно.





Апельсиновый цвет

В топе модных цветов 2021 года значится апельсиновый. С психологической точки зрения он способен поднять настроение, что объясняет его нынешнюю популярность. Образ можно разбавить деталью сочного цвета, но круче всего будет смотреться тотал-лук апельсинового цвета.





Читайте также: