Дело «датского Илона Маска»: как изобретатель оказался жестоким убийцей

В 2017 году размеренную жизнь датчан потрясла новость: местный изобретатель, эдакий Илон Маск в миниатюре, подозревается в жестоком убийстве. Известный в стране энтузиаст Петер Мадсен прославился благодаря разработке собственных ракет и подводных лодок. На одной из них мужчина убил журналистку и избавился от тела, а подлодку пустил ко дну, чтобы скрыть улики. Что произошло на подлодке и как талантливый изобретатель превратился в убийцу, пытаются понять уже четыре года.

Увлечение ракетами

Петер родился в 1971 году в семье Энни и Карла Мадсен. Между супругами была большая разница в возрасте: Энни моложе мужа примерно на 30 лет, к тому же у нее, помимо Петера, было трое сыновей от предыдущих браков. Женщина ушла от мужа, когда Петеру было 6 лет: не выдержала издевательств и плохого отношения Карла к своим сыновьям. По воспоминаниям Петера, отец вел себя с усыновленными детьми как «командир нацистов в концлагере». Правда, Карл негативно воспринимал лишь пасынков — отношения с Петером у него были хорошие. Об этом говорит тот факт, что в дальнейшем Петер вернется к отцу и продолжит общаться с ним.

Мальчик с раннего возраста заинтересовался ракетостроением и уже в школьные годы конструировал любительские ракеты. Первую из них он собрал в гараже отца — это была масштабная копия американской Peacekeeper. Парень записался в кружок ракетостроителей Копенгагена, но с такими же энтузиастами, как он, Петер общего языка не нашел. Все дело в его стиле работы: по воспоминаниям участников кружка, «одно только имя Мадсена могло запустить противопожарную систему». Вероятно, далеко не все эксперименты изобретателя заканчивались успешно.

Не с лучшей стороны о Мадсене будут отзываться и волонтеры частной космической организации Copenhagen Suborbitals, которую изобретатель создал в 2008 году. Один сотрудник вспоминал, что если Мадсен злился, то был «как ребенок, который потерял игрушку или у которого упало мороженое». Также люди рассказывали, что в периоды гнева он мог бросать детали и тяжелые инструменты вроде молотков. Даже друзья Петера отзывались о нем как об эксцентричном человеке, который не терпит компромиссов и возражений. В 2014 году Мадсен ушел из Copenhagen Suborbitals из-за разногласий с другими участниками проекта.

Петер остался без профильного образования: он изучал инженерное дело, но забросил учебу, когда решил, что полученных знаний достаточно для реализации амбициозных планов — постройки подводной лодки и настоящей космической ракеты.

Создание подлодок

Первую подводную лодку Мадсен заложил в 2001 году совместно с еще одним энтузиастом — Клаусом Норгаардом. Субмарину UC1 Freya длиной 7,5 метра приводил в движение электрический мотор, а емкости аккумуляторов хватало на дальность хода почти в 10 километров. Freya была тестовой подлодкой: по большей части она нужна была для подтверждения возможностей Мадсена и обкатки решений. Тем не менее субмарина совершила более 500 погружений — весьма недурно для первой подлодки, созданной энтузиастами.

Затем инженеры создали UC2 Kraka. Подлодка стала почти вдвое больше предыдущей: длина — 12,6 метра, водоизмещение — 6 тонн. Силовая установка теперь была дизель-электрической. Строительство завершили в 2005 году, после нескольких испытаний субмарину передали в Музей техники Дании. Потом Мадсен с группой волонтеров взялся за самый крупный проект — UC3 Nautilus длиной 17,7 метра. В 2008 году подлодка будет готова. А 10 августа 2017-го на борт Nautilus поднимутся Петер Мадсен и журналистка шведского происхождения Ким Валль. Этот поход станет последним для субмарины.

День убийства

Ким к 30 годам успела поучиться в Великобритании и США, а также поработать с крупными мировыми СМИ: The Guardian, Slate, The New York Times, The Independent. Девушка готовила очередную публикацию для ресурса Wired об изобретателе Петере Мадсене. Она несколько месяцев добивалась интервью, и наконец-то Мадсен назначил встречу на вечер 10 августа. Правда, время было очень неподходящим: Ким со своим парнем Оле Стоббом планировали устроить прощальную вечеринку с друзьями по случаю их переезда. Понимая, что это последняя возможность сделать материал с Мадсеном, девушка согласилась. Позднее Стобб вспоминал, что Ким предлагала поехать с ним, и он почти согласился, но все же решил остаться на вечеринке. Валль поехала на встречу с изобретателем. В последний раз ее видели на рубке Nautilus, когда субмарина шла вдоль побережья.

Парень журналистки забил тревогу ранним утром следующего дня: девушка не вернулась домой и не выходила на связь. Тем же утром примерно в 50 километрах у побережья к югу от Копенгагена очевидцы заметили опускающуюся под воду небольшую подлодку. Это была Nautilus, и субмарина терпела бедствие. Мадсен сумел выбраться и вплавь добраться до суши. Прибывшая полиция спросила о судьбе Валль. Изобретатель заверил, что высадил ее еще прошлым вечером. Полиция в этом засомневалась и задержала Петера по подозрению в убийстве.

Оказавшись под стражей, Мадсен дал другое объяснение произошедшему. Согласно его новой версии, на подлодке произошел несчастный случай: люк захлопнулся, ударив девушку по голове, и она скончалась на месте. Петер, испугавшись обвинений в убийстве, сбросил тело в воду. Возможно, Мадсен с адвокатами смог бы убедить суд в такой версии. Но через десять дней, 21 августа, случайный велосипедист обнаружил на побережье тело Валль. К Мадсену возникли еще более серьезные вопросы.

Череда версий

На берегу был только торс погибшей журналистки. Судмедэксперт насчитал на фрагменте тела 15 проникающих ранений. Предприниматель выдал еще одну версию происшествия: якобы журналистка отравилась угарным газом, а тело он расчленил уже после гибели, чтобы было проще избавиться от него. После двух месяцев поисков водолазы смогли найти пакет с останками Валль. В том же пакете находились тяжелые металлические детали, чтобы пакет не всплыл, а также пила. На голове журналистки травм не было — таким образом, одна из первых версий Мадсена о несчастном случае оказалась выдумкой. Что до крушения подлодки, то изобретатель объяснил затопление неполадками в балласте. Когда субмарину подняли со дна и обследовали, оказалось, что поломка была намеренной.



Expressen.tv Мадсен после спасения с подлодки на утро после убийства. Изображение:

Сперва адвокаты выстраивали защиту исходя из того, что смерть Ким Валль произошла в результате несчастного случая. Свидетелей происшествия не было, поэтому следствие опиралось на показания Мадсена, результаты вскрытия погибшей и собранную на компьютере изобретателя информации. Абсолютно все играло против изобретателя: на его компьютере нашли специфические видео и поисковые запросы, которые касались пыток женщин.

Приговор

Датский адвокат Метте Стейдж, который защищал нескольких убийц, отмечал , что дело Мадсена с точки зрения защитника очень трудное: «Когда нет свидетелей, крайне важно, чтобы подзащитный был честен, и был таким с самого начала. Но каждый раз, когда полиция приходила с чем-то новым, он давал другое объяснение. Это случалось так часто, что верить ему было уже нельзя». Психиатры, которые общались с Мадсеном во время следствия, охарактеризовали его как патологического лжеца, который не испытывает эмпатии и сожаления, а также заметили психопатические наклонности. При этом отметили высокий интеллект изобретателя.

По данным SkyNews, обычно за убийство в Дании приговаривают к 12 годам тюрьмы, однако, если суд посчитает убийцу слишком опасным для общества, возможен и куда более суровый приговор. Именно это и произошло в деле Петера Мадсена: в апреле 2018 года он получил пожизненный срок. Мужчина так и не признался в убийстве, продолжая утверждать, что Валль погибла случайно, а расчленял и избавлялся от тела он в состоянии аффекта. Лишь однажды прозвучал намек, что журналистка начала вмешиваться в управление подлодкой и якобы это стало мотивом.

Даже находясь в тюрьме, Мадсен продолжает оставаться источником информационных поводов. Сперва под самый конец 2019 года стало известно, что изобретатель во второй раз женился. Если о первом браке информации нет, то теперь имя новой жены предали огласке — ей оказалась активистка российского происхождения Дженни Курпен, которая уехала из России по политическим мотивам.

Затем, 20 октября прошлого года, Петер устроил побег из тюрьмы в Копенгагене. Он взял в заложники тюремного психолога и угрожал охранникам пистолетом, а на поясе у него было что-то похожее на взрывчатку. Тюремщики выпустили его, опасаясь за жизнь заложницы. Мадсен попытался удрать на машине, но его окружили силовики.



AFP Мадсен во время побега в окружении бойцов спецподразделений. Изображение:

Через несколько часов сбежавшего заключенного арестовали и вернули в тюрьму. Петер Мадсен продолжает отбывать срок.

