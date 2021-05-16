Ремонт за копейку. Парень съехал от родителей и создал интерьер под себя. Фото до и после

Источник материала: Onliner Сегодня у нас последний выпуск «Ремонта за копейку» в этом сезоне. На днях мы подведем итоги, вручим последнюю тысячу рублей от нашего спонсора — торгового центр а «Ленинград» и уйдем на каникулы, чтобы уступить место другому проекту, о котором расскажем на днях. Он тоже будет публиковаться по выходным, в нем тоже сможет поучаствовать любой желающий, за лучшие истории тоже будут классные призы, но главное — он будет не менее интересным. А пока читаем историю Алексея и вдохновляемся его ремонтом.

Все чаще я стал себя ловить на мысли, что было бы неплохо обзавестись собственным жильем и съехать от родителей. Хотелось больше личного пространства и самостоятельности, да и разговоры типа «когда ты уже женишься» начали надоедать.

Поиски квартиры заняли чуть больше года. Изначально я искал квартиру в центре Лиды, но центр — это в основном хрущевки с маленькими кухнями и комнатами, поэтому я стал рассматривать спальный район, ведь город небольшой и дойти до центра можно за 30—40 минут пешком. В итоге я купил 2-комнатную квартиру в доме с московским проектом, с более-менее вместительной кухней, а меньше чем через год начал делать ремонт.









































Я приблизительно знал, чего хочу от ремонта, но детально ничего не продумывал, решив, что додумаю по ходу дела. За первые две недели отпуска снял старые обои, плитку, демонтировал двери, поднял полы, вынес хлам. Иногда помогали друзья и родители. Дальнейшую работу делали мастера, а я контролировал процесс, как умел.

















За основу дизайна я хотел взять серые тона и структуру спила дерева. Также меня привлекает минимализм — мне не нравится жилье, заставленное всякими тумбами и антресолями. Первое, за что взялся, — это кухня. Балкон с кухней я объединил, утеплил стены и пол пенопластом, положил инфракрасный теплый пол и поставил двухкамерную раму. Этой зимой температура на балконе не опустилась ниже 17 градусов.

Сразу заказал мебель и технику. Фасады — матовый акрил, фурнитура GTV с доводчиками, ящик карго — прикольная штука. Техника — встроенная Maunfield, а посудомойка очень облегчает жизнь, когда после готовки остается много посуды. Всю кухонную мебель заказывал у одной фирмы, стулья и холодильник покупал в интернете. Получилось, как по мне, очень неплохо.













В ванной комнате и туалете была полностью произведена замена всей сантехники, трубы и стояк зашиты в стены, поставлены вытяжные вентиляторы. Плитка фирмы Laparet и Sandwood. Тумба с раковиной шла в комплекте. Вообще, я очень сильно удивился, увидев цены на мебель в ванную, но что поделать.













Изначально я хотел венецианскую штукатурку или покраску стен, но после озвученных ценников на работы и материалы мои амбиции слегка поутихли. Решил, что обои — не такой уж и плохой вариант, и так сойдет. На самом деле фраза «и так сойдет» будет применена еще ко многим вещам в процессе ремонта.

Обои одинаковые, однотонные по всей квартире: не хотел разноцветных комнат. Потолки натяжные со светодиодными лампами.





Шкафы в коридоре и спальне одинаковые по цвету и исполнению, различается только наполнение.





Диван делался на заказ, в тон остальной мебели. Ткань belkraft:Aura — на ощупь просто космос. Серый тон разбавлен желтыми подушками.





В спальне ничего лишнего: кровать и шкаф.





Получилось, что вся техника, кроме кухонной встроенной, а также сантехника и прочая мелочь для дома покупались в интернет-магазине, предварительно изучались цены на Onliner для выбора наиболее выгодного предложения.





В целом интерьер получился не скучным и вполне современным.

Затраты Стяжка пола $445 Прочие материалы $434 Обои $227 Ламинат $320 Розетки, выключатели $57 Двери $373 Установка дверей $111 Работа строителей $2500 Зал Телевизор + кронштейн - $509 Рольшторы $69 Диван $579 Тумбочка $48 Спальня Рольшторы $61 Матрас $194 Кровать $352 Постельное бельё $36 Шкаф 436 Кухня Кухня + техника $1921 Сантехника $37 Плитка $119 Работы с газовой трубой $37 Холодильник $517 Сборка кухни $137 Стулья $139 Стол $220 Стеллаж $184 Коридор Входная дверь $242 Плитка $53$ Зеркало $103 Шкаф $650 Ванна и туалет: Плитка $305 Сантехника $669 Вентиляторы $16 Работа сантехника $210 Стиралка $346 Шкаф в туалет $100 Балкон Материалы $90 Теплый пол $38 Работа $250 Терморегулятор $13 Линолеум $30 Окна $379 Рольшторы $100 Итого $13 656

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