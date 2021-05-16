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Ремонт за копейку. Парень съехал от родителей и создал интерьер под себя. Фото до и после

16.05.2021 08:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня у нас последний выпуск «Ремонта за копейку» в этом сезоне. На днях мы подведем итоги, вручим последнюю тысячу рублей от нашего спонсора — торгового центра «Ленинград» и уйдем на каникулы, чтобы уступить место другому проекту, о котором расскажем на днях. Он тоже будет публиковаться по выходным, в нем тоже сможет поучаствовать любой желающий, за лучшие истории тоже будут классные призы, но главное — он будет не менее интересным. А пока читаем историю Алексея и вдохновляемся его ремонтом.

Все чаще я стал себя ловить на мысли, что было бы неплохо обзавестись собственным жильем и съехать от родителей. Хотелось больше личного пространства и самостоятельности, да и разговоры типа «когда ты уже женишься» начали надоедать.

Поиски квартиры заняли чуть больше года. Изначально я искал квартиру в центре Лиды, но центр — это в основном хрущевки с маленькими кухнями и комнатами, поэтому я стал рассматривать спальный район, ведь город небольшой и дойти до центра можно за 30—40 минут пешком. В итоге я купил 2-комнатную квартиру в доме с московским проектом, с более-менее вместительной кухней, а меньше чем через год начал делать ремонт.

Ремонт за копейку. Парень съехал от родителей и создал интерьер под себя. Фото до и после
Ремонт за копейку. Парень съехал от родителей и создал интерьер под себя. Фото до и после
Ремонт за копейку. Парень съехал от родителей и создал интерьер под себя. Фото до и после
Ремонт за копейку. Парень съехал от родителей и создал интерьер под себя. Фото до и после
Ремонт за копейку. Парень съехал от родителей и создал интерьер под себя. Фото до и после
Ремонт за копейку. Парень съехал от родителей и создал интерьер под себя. Фото до и после
Ремонт за копейку. Парень съехал от родителей и создал интерьер под себя. Фото до и после
Ремонт за копейку. Парень съехал от родителей и создал интерьер под себя. Фото до и после
Ремонт за копейку. Парень съехал от родителей и создал интерьер под себя. Фото до и после
Ремонт за копейку. Парень съехал от родителей и создал интерьер под себя. Фото до и после

Я приблизительно знал, чего хочу от ремонта, но детально ничего не продумывал, решив, что додумаю по ходу дела. За первые две недели отпуска снял старые обои, плитку, демонтировал двери, поднял полы, вынес хлам. Иногда помогали друзья и родители. Дальнейшую работу делали мастера, а я контролировал процесс, как умел.

Ремонт за копейку. Парень съехал от родителей и создал интерьер под себя. Фото до и после
Ремонт за копейку. Парень съехал от родителей и создал интерьер под себя. Фото до и после
Ремонт за копейку. Парень съехал от родителей и создал интерьер под себя. Фото до и после
Ремонт за копейку. Парень съехал от родителей и создал интерьер под себя. Фото до и после

За основу дизайна я хотел взять серые тона и структуру спила дерева. Также меня привлекает минимализм — мне не нравится жилье, заставленное всякими тумбами и антресолями. Первое, за что взялся, — это кухня. Балкон с кухней я объединил, утеплил стены и пол пенопластом, положил инфракрасный теплый пол и поставил двухкамерную раму. Этой зимой температура на балконе не опустилась ниже 17 градусов.

Сразу заказал мебель и технику. Фасады — матовый акрил, фурнитура GTV с доводчиками, ящик карго — прикольная штука. Техника — встроенная Maunfield, а посудомойка очень облегчает жизнь, когда после готовки остается много посуды. Всю кухонную мебель заказывал у одной фирмы, стулья и холодильник покупал в интернете. Получилось, как по мне, очень неплохо.

Ремонт за копейку. Парень съехал от родителей и создал интерьер под себя. Фото до и после
Ремонт за копейку. Парень съехал от родителей и создал интерьер под себя. Фото до и после
Ремонт за копейку. Парень съехал от родителей и создал интерьер под себя. Фото до и после

В ванной комнате и туалете была полностью произведена замена всей сантехники, трубы и стояк зашиты в стены, поставлены вытяжные вентиляторы. Плитка фирмы Laparet и Sandwood. Тумба с раковиной шла в комплекте. Вообще, я очень сильно удивился, увидев цены на мебель в ванную, но что поделать.

Ремонт за копейку. Парень съехал от родителей и создал интерьер под себя. Фото до и после
Ремонт за копейку. Парень съехал от родителей и создал интерьер под себя. Фото до и после
Ремонт за копейку. Парень съехал от родителей и создал интерьер под себя. Фото до и после

Изначально я хотел венецианскую штукатурку или покраску стен, но после озвученных ценников на работы и материалы мои амбиции слегка поутихли. Решил, что обои — не такой уж и плохой вариант, и так сойдет. На самом деле фраза «и так сойдет» будет применена еще ко многим вещам в процессе ремонта.

Обои одинаковые, однотонные по всей квартире: не хотел разноцветных комнат. Потолки натяжные со светодиодными лампами.

Ремонт за копейку. Парень съехал от родителей и создал интерьер под себя. Фото до и после

Шкафы в коридоре и спальне одинаковые по цвету и исполнению, различается только наполнение.

Ремонт за копейку. Парень съехал от родителей и создал интерьер под себя. Фото до и после

Диван делался на заказ, в тон остальной мебели. Ткань belkraft:Aura — на ощупь просто космос. Серый тон разбавлен желтыми подушками.

Ремонт за копейку. Парень съехал от родителей и создал интерьер под себя. Фото до и после

В спальне ничего лишнего: кровать и шкаф.

Ремонт за копейку. Парень съехал от родителей и создал интерьер под себя. Фото до и после

Получилось, что вся техника, кроме кухонной встроенной, а также сантехника и прочая мелочь для дома покупались в интернет-магазине, предварительно изучались цены на Onliner для выбора наиболее выгодного предложения.

Ремонт за копейку. Парень съехал от родителей и создал интерьер под себя. Фото до и после

В целом интерьер получился не скучным и вполне современным.

Затраты
Стяжка пола $445
Прочие материалы  $434
Обои $227
Ламинат $320
Розетки, выключатели $57
Двери $373
Установка дверей $111
Работа строителей $2500
Зал
Телевизор + кронштейн - $509
Рольшторы  $69
Диван  $579
Тумбочка $48
Спальня
Рольшторы $61
Матрас  $194
Кровать  $352
Постельное бельё $36
Шкаф  436
Кухня
Кухня + техника $1921
Сантехника  $37
Плитка  $119
Работы с газовой трубой $37
Холодильник $517
Сборка кухни  $137
Стулья $139
Стол $220
Стеллаж $184
Коридор
Входная дверь  $242
Плитка $53$
Зеркало  $103
Шкаф $650
Ванна и туалет:
Плитка $305
Сантехника $669
Вентиляторы $16
Работа сантехника $210
Стиралка $346
Шкаф в туалет  $100
Балкон
Материалы $90
Теплый пол $38
Работа $250
Терморегулятор $13
Линолеум $30
Окна $379
Рольшторы $100
Итого $13 656

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Сегодня у нас последний выпуск «Ремонта за копейку» в этом сезоне. На днях мы подведем итоги, вручим последнюю тысячу рублей от нашего спонсора — торгового...
 
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