Тихановская обсудила в Греции создание международной коалиции в поддержку Беларуси

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская обсудила создание международной коалиции в поддержку Беларуси на прошедших в Греции переговорах с главой МИД Никосом Дендиасом.

Дендиас заверил ее в том, что вопрос Всеобъемлющего плана помощи Беларуси будет решен в ближайшее время.

Другими темами встречи стали последнее заседание министров иностранных дел государств - членов ЕС в Брюсселе, а также принятие четвертого пакета санкций против режима Лукашенко.

"Министр Дендиас заверил меня, что все страны ЕС поддерживают белорусов и что вопрос санкций и Всеобъемлющего плана помощи будет решен в ближайшее время", - заявила Тихановская по итогам этой встречи.

Она поблагодарила главу МИД Греции за непризнание Лукашенко и отказ вручить ему верительные грамоты.

В Греции Тихановская выступила на Дельфийском экономическом форуме, где призвала международное сообщество провести конференцию высокого уровня по Беларуси, а также помочь привлечь к ответственности всех виновных в нарушении прав человека в Беларуси.

Тихановская также провела встречу с премьером Северной Македонии Зораном Заевым, которого поблагодарила за введение санкций против режима Лукашенко и активную поддержку гражданского общества Беларуси.

"С 1 января 2022-го Северная Македония становится членом Тройки ОБСЕ, поэтому важно налаживать партнерство уже сейчас - для прочных отношений с новой Беларусью", - говорится в сообщении пресс-службы Тихановской.