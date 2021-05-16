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Левандовски повторил "вечный" рекорд Герда Мюллера
Источник материала: Партизан
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски забил гол в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги с "Фрайбургом". Игра закончилась результативной ничьей, 2:2. Польский форвард повторил "вечный" рекорд бывшего нападающего "Баварии" Герда Мюллера, передает "Чемпионат".
Сейчас на счету польского нападающего 40 голов в 28 матчах. Чаще в чемпионате Германии за один чемпионат отличался только Г.Мюллер.
В сезоне-1972/1973 немец забил 36 голов, в 69/70 - 38, а рекорд он установил в чемпионате 1971/1972, когда отметился 40 мячами. На то, чтобы побить его, у Левандовски есть еще один тур.
В матче 32-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" обыграла "РБ Лейпциг" со счетом 3:2. Благодаря этой победе мюнхенская "Бавария" досрочно завоевала чемпионство,
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Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски забил гол в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги с "Фрайбургом". Игра закончилась результативной ничьей, 2:2. Польский форвард...
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