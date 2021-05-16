ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Аналитик Morgan Stanley оценил состояние миллиардеров России в треть ВВП

16.05.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Состояние богатейших людей России составляет примерно 35% от всего ВВП страны, по этому показателю Россия на первом месте в мире. Состояние одного только Алексея Мордашова составило 1,7% от размера всей российской экономики.


Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Совокупное состояние российских миллиардеров по отношению к ВВП страны оказалось рекордным по сравнению с аналогичным показателем для других стран. К этому выводу пришел Ручир Шарма, руководитель отдела развивающихся рынков и мировой макроэкономики в компании Morgan Stanley Investment Management. Свои подсчеты он опубликовал в колонке для Financial Times.

Расчеты Ручира Шарма основаны на данных журнала Forbes о состоянии миллиардеров по стране происхождения и оценках размера ВВП страны по данным международного валютного фонда (МВФ). Помимо этого аналитик оценивал миллиардеров по происхождению их богатства, разделив их на три группы. В первую вошли те, кто унаследовал свое состояние. Две остальные группы Шарма называет «хорошими» и «плохими» миллиардерами. «Хорошие» миллиардеры — заработавшие свое состояние в технологичных отраслях и в производстве. «Плохие» миллиардеры, по версии Шарма, — это те, кто заработал состояние в сфере недвижимости и добыче полезных ископаемых (например, нефти). «Эти отрасли менее производительны, более подвержены коррупции и пользуются худшей репутацией, поэтому появление слишком большого числа миллиардеров, работающих в этих областях, с большей вероятностью провоцирует ответную реакцию со стороны популистов», — объясняет логику такого деления Шарма.

По расчетам аналитика, в России наиболее высокий уровень концентрации экономики в руках сверхбогатых людей. На долю состояния миллиардеров из списка Forbes приходится порядка 35% всего размера ВВП страны. На втором месте после России в этом списке идут Швеция (около 30%), Индия (примерно 19%), США (около 19%), Франция (около 17%) и Тайвань (около 15%), пишет РБК.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состояние богатейших людей России составляет примерно 35% от всего ВВП страны, по этому показателю Россия на первом месте в мире. Состояние одного только Алексея...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Эстоніі праверылі авіякампанію, якая падазрона часта ладзіць палёты ў Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by