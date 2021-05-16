Аналитик Morgan Stanley оценил состояние миллиардеров России в треть ВВП

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Совокупное состояние российских миллиардеров по отношению к ВВП страны оказалось рекордным по сравнению с аналогичным показателем для других стран. К этому выводу пришел Ручир Шарма, руководитель отдела развивающихся рынков и мировой макроэкономики в компании Morgan Stanley Investment Management. Свои подсчеты он опубликовал в колонке для Financial Times.





Расчеты Ручира Шарма основаны на данных журнала Forbes о состоянии миллиардеров по стране происхождения и оценках размера ВВП страны по данным международного валютного фонда (МВФ). Помимо этого аналитик оценивал миллиардеров по происхождению их богатства, разделив их на три группы. В первую вошли те, кто унаследовал свое состояние. Две остальные группы Шарма называет «хорошими» и «плохими» миллиардерами. «Хорошие» миллиардеры — заработавшие свое состояние в технологичных отраслях и в производстве. «Плохие» миллиардеры, по версии Шарма, — это те, кто заработал состояние в сфере недвижимости и добыче полезных ископаемых (например, нефти). «Эти отрасли менее производительны, более подвержены коррупции и пользуются худшей репутацией, поэтому появление слишком большого числа миллиардеров, работающих в этих областях, с большей вероятностью провоцирует ответную реакцию со стороны популистов», — объясняет логику такого деления Шарма.





пишет РБК. По расчетам аналитика, в России наиболее высокий уровень концентрации экономики в руках сверхбогатых людей. На долю состояния миллиардеров из списка Forbes приходится порядка 35% всего размера ВВП страны. На втором месте после России в этом списке идут Швеция (около 30%), Индия (примерно 19%), США (около 19%), Франция (около 17%) и Тайвань (около 15%),РБК.



















