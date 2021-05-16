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Прокурор снова запросил 12 лет колонии для Тихона Осипова, которого судят за наезд на военных на протесте

16.05.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

25-летнего Тихона Осипова судили в апреле Минском городском суде за наезд на пять военнослужащих во время протестов в августе прошлого года, участие в массовых беспорядках, а также за ложный донос: после ДТП парень въехал на машине в водоем, оставил ее там и заявил об угоне.



Тихона обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: по ч. 2 ст. 293, ч. 1 ст. 400, ч. 1 ст. 14 и ст. 362. Судебный процесс прошел полностью, в прениях прокурор запросил для обвиняемого 12 лет колонии, а адвокат заявил, что Осипов преступление не совершал. Оставалось только огласить приговор, однако этого не произошло: уголовное дело начали рассматривать заново, с другими судьей и народными заседателями. После возобновления судебного следствия был заменен судья из Дмитрия Цыкало на Петра Орлова. Сегодня, 14 мая, на процессе состоялись судебные прения. Прокурор Антон Тюменцев, как и в предыдущий раз, запросил для Тихона 12 лет колонии. Приговор будет оглашен 19 мая, пишет лишенный аккредитации ПЦ "Вясна".

В чем его обвиняют?


Напомним, по версии обвинения, в ночь с 10 на 11 августа "поддавшись на призывы деструктивных телеграм-каналов, около часа ночи 25-летний минчанин приехал на улицу Притыцкого в Минске для участия в массовых беспорядках. Молодой человек находился за рулем своего BMW, с которого предварительно снял регистрационные знаки. Игнорируя требования милиции, водитель отказался открыть дверь и остался сидеть в машине. После тронулся с места и сбил пятерых военнослужащих внутренних войск. Наезд был совершен на военнослужащих внутренних войск МВД, находившихся в форменном обмундировании и принимавших участие в охране общественного порядка". 

По версии следствия, мужчина скрылся с места происшествия, бросил автомобиль в водоеме недалеко от места совершения преступления. С целью создания алиби позвонила в 102 и заявил об угоне. Будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, сообщил недостоверную информацию об обстоятельствах передвижения автомобиля и попросил организовать его поиск. 

Пострадавшими выступают военнослужащие-контрактники воинской части 5524 Васильченко, Остапенко, Протос, Волис, Лепешкин. Они заявили требования о возмещении морального вреда: Васильченко — 500 рублей, Волис, Лепешкин, Протас, Остапенко — по 200 рублей. Все суммы компенасованы до суда. Все потерпевшие на суде заявили, что претензий к обвиняемому не имеют.

Второе заседание прошло сначала и оно было почти индентичным первому: те же допросы и вопросы. Пострадавшие военнослужащие почти ничего нового не сообщили суду. 

"Я не понимаю, как можно обвинять человека в этом". Второе последнее слово Тихона


Тихон Осипов хотел еще раз попросить прощение у потерпевших военнослужащих, но на процесс пришел только Лепешкин. 

“Я реально осознаю, что подверг риску здоровье парней, но надеюсь, получив компенсацию, которую я просил выплатить своих родственников, они больше не держат на меня зла и обиды.

За определенное время в заключении я осознал, к чему может привести определенная ситуация в жизни, как с этим лжезаявлением... Признаю, что я не прав, я это нечаянно сделал – написал лжезаявление, раскаиваюсь в этом, когда написал объяснительную в РУВД.

С обвинениями прокурора я не согласен. Я считаю, что это не правомерно – слишком суровое наказание, я адекватный человек, а то полностью заключение, которая сделала судебно-психиатрическая экспертиза, а специалисты расписали меня как положительного и адекватного человека, я никогда в жизни не пошел бы на насилие, а уж на убийство кого-то – тем более. Это вообще выше меня, я не понимаю, как можно обвинять человека в этом.

Я благодарен, скажем так, этому случаю, что никто из потерпевших серьезно не пострадал, и еще раз хочу повторить, что прошу у них прощения. Хочу поблагодарить всех присутствующих в зале, своих родителей и друзей за поддержку.

Надеюсь, что Высокий суд истинно разберется в этом деле, примет истинно верное решение".
 
Теги: Минск
 
 
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25-летнего Тихона Осипова судили в апреле Минском городском суде за наезд на пять военнослужащих во время протестов в августе прошлого года, участие в массовых...
 
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