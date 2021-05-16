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Раскрыт египетский план перемирия между Израилем и сектором Газа
Источник материала: Партизан
Телеканал "Аль-Арабия" раскрыл детали египетского плана по перемирию между Израилем и сектором Газа в свете продолжающейся эскалации напряженности и обмена ракетными ударами, передает РИА Новости.
По данным источников телеканала, он включает замораживание строительства поселений на территориях Палестины, прекращение сноса палестинских домов, требование уважать мусульманские и христианские святыни в Иерусалиме и прекратить произвольные аресты и насилие против палестинцев.
Еще один пункт предусматривает прекращение ракетных обстрелов из сектора Газа.
Ранее представители ХАМАС называли Египет в числе стран-посредников, которые готовят предложения по урегулированию напряженности, возникшей в связи с новым этапом обострения ситуации на Ближнем Востоке,
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Телеканал "Аль-Арабия" раскрыл детали египетского плана по перемирию между Израилем и сектором Газа в свете продолжающейся эскалации напряженности и обмена...
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