ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Раскрыт египетский план перемирия между Израилем и сектором Газа

16.05.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Телеканал "Аль-Арабия" раскрыл детали египетского плана по перемирию между Израилем и сектором Газа в свете продолжающейся эскалации напряженности и обмена ракетными ударами, передает РИА Новости.



По данным источников телеканала, он включает замораживание строительства поселений на территориях Палестины, прекращение сноса палестинских домов, требование уважать мусульманские и христианские святыни в Иерусалиме и прекратить произвольные аресты и насилие против палестинцев.

Еще один пункт предусматривает прекращение ракетных обстрелов из сектора Газа.

Ранее представители ХАМАС называли Египет в числе стран-посредников, которые готовят предложения по урегулированию напряженности, возникшей в связи с новым этапом обострения ситуации на Ближнем Востоке, пишет ru.oxu.az.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеканал "Аль-Арабия" раскрыл детали египетского плана по перемирию между Израилем и сектором Газа в свете продолжающейся эскалации напряженности и обмена...
 
Новости дня
Новости разные
 
Министр иностранных дел назвал действия РФ возле границ Украины "отведением войск без отведения войск"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by