ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Министр иностранных дел назвал действия РФ возле границ Украины "отведением войск без отведения войск"

16.05.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

"Адекватного" отвода российских войск от границ Украины не наблюдается. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил Deutsche Welle.





"Мы не видим отвода российских войск, которое было бы адекватным тому количеству войск, которые сосредоточены вдоль границы Украины и оккупированных территорий. То, что происходит, нельзя назвать отводом войск. Российские войска в массе своей остались на местах", – сказал украинский дипломат.
По его словам, изменилась только переброска воинских частей, "но угроза не миновала".

"Знаете, в Советском Союзе были показательные суды, процессы без всякого правосудия. А то, что мы сегодня наблюдаем, – это отвод войск без отвода войск. И нам следует оставаться бдительными в этом вопросе", – объяснил Кулеба.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Адекватного" отвода российских войск от границ Украины не наблюдается. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил Deutsche Welle.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Хорошими делами прославиться нельзя». Смотрите, что попало в этот раз на «Доску позора»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by