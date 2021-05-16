















"Мы не видим отвода российских войск, которое было бы адекватным тому количеству войск, которые сосредоточены вдоль границы Украины и оккупированных территорий. То, что происходит, нельзя назвать отводом войск. Российские войска в массе своей остались на местах", – сказал украинский дипломат.

По его словам, изменилась только переброска воинских частей, "но угроза не миновала".





"Знаете, в Советском Союзе были показательные суды, процессы без всякого правосудия. А то, что мы сегодня наблюдаем, – это отвод войск без отвода войск. И нам следует оставаться бдительными в этом вопросе", – объяснил Кулеба.



