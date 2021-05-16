ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СМИ сообщили о массовой отмене авиарейсов в Израиль по всему миру

16.05.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

При этом белорусский национальный авиаперевозчик Белавиа пока не отменяет ближайший рейс в Тель-Авив.




Все иностранные авиакомпании, осуществляющие рейсы в Израиль, отменили полеты в государство по соображениям безопасности из-за продолжающихся ракетных обстрелов из сектора Газа, сообщают СМИ со ссылкой на израильскую государственную радиостанцию "Кан", сообщает Sputnik.

По ее данным, одними из последних приостановили полеты в Израиль авиакомпании из ОАЭ.

Белорусский национальный авиаперевозчик – компания "Белавия" в середине недели приняла решение о переносе вечернего рейса с четверга на утро пятницы из-за боевых действий на границе Израиля и палестинского сектора Газа.

По состоянию на вечер 15 мая дополнительных уведомлений о переносе или отмене рейсов из Минска в Тель-Авив на сайте компании не было.

"Следующий рейс (в Тель-Авив – Sputnik) по расписанию 18 мая. Позже по выполнению рейса будем принимать решение. По обстановке", - прокомментировали ситуацию Sputnik в "Белавиа".

Компания выполняет полеты в Тель-Авив (аэропорт Бен-Гурион - Sputnik) три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. 

Обострение израильско-палестинского конфликта


Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник 10 мая. За этот период из сектора Газа по территории Израиля было выпущено порядка 2 тысяч ракет, около 350 из них упали на территории самой Газы.

По данным на субботу, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным Минздрава Палестины, жертвами с палестинской стороны стали 145 человек, более 1100 получили ранения.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При этом белорусский национальный авиаперевозчик Белавиа пока не отменяет ближайший рейс в Тель-Авив.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская обсудила в Греции создание международной коалиции в поддержку Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by