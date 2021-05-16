СМИ сообщили о массовой отмене авиарейсов в Израиль по всему миру













сообщает Sputnik. Все иностранные авиакомпании, осуществляющие рейсы в Израиль, отменили полеты в государство по соображениям безопасности из-за продолжающихся ракетных обстрелов из сектора Газа, сообщают СМИ со ссылкой на израильскую государственную радиостанцию "Кан",Sputnik.





По ее данным, одними из последних приостановили полеты в Израиль авиакомпании из ОАЭ.





Белорусский национальный авиаперевозчик – компания "Белавия" в середине недели приняла решение о переносе вечернего рейса с четверга на утро пятницы из-за боевых действий на границе Израиля и палестинского сектора Газа.





По состоянию на вечер 15 мая дополнительных уведомлений о переносе или отмене рейсов из Минска в Тель-Авив на сайте компании не было.





"Следующий рейс (в Тель-Авив – Sputnik) по расписанию 18 мая. Позже по выполнению рейса будем принимать решение. По обстановке", - прокомментировали ситуацию Sputnik в "Белавиа".





Компания выполняет полеты в Тель-Авив (аэропорт Бен-Гурион - Sputnik) три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.





Обострение израильско-палестинского конфликта





Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник 10 мая. За этот период из сектора Газа по территории Израиля было выпущено порядка 2 тысяч ракет, около 350 из них упали на территории самой Газы.





По данным на субботу, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным Минздрава Палестины, жертвами с палестинской стороны стали 145 человек, более 1100 получили ранения.















