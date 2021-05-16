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Армия Израиля заявила об ударе по домам и офисам членов ХАМАС
16.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мая - Sputnik. Израильская авиация минувшей ночью нанесла удары по более чем 90 целям в секторе Газа, в том числе по домам высокопоставленных лидеров движения ХАМАС, сообщила пресс-служба армии.
"Среди атакованных целей были дома председателя политического бюро ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара и его брата Мухаммада Синвара, который отвечает за снабжение организации в Хан-Юнисе", – говорится в сообщении.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.
По данным на 15 мая, из палестинского анклава по израильской территории запустили около трех тысяч ракет, большую часть из них обезвредила система ПРО "Железный купол", некоторые разорвались в самом секторе Газа. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения.
Тель-Авив нанес удары по сектору Газа, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали около 140 человек, порядка тысячи пострадали.
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Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Столкновения мусульман с израильской полицией переросли в военные действия.
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