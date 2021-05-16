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Пенсионера МВД оштрафовали за красную полосу на белом заборе

16.05.2021 09:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Административная комиссия Гомельского райисполкома оштрафовала пенсионера МВД, жителя поселка Чёнки Михаила Русака на 435 рублей за красную полосу на белом кирпичном заборе.

Сам он в рассмотрении протокола не участвовал.

Пенсионера МВД оштрафовали за красную полосу на белом заборе

«Меня уведомили за полдня до рассмотрения. Я не смог попасть на это разбирательство. Там от самого начала были нарушения. Мне прислали повестку, что на меня составлен протокол за нарушение правил содержания животных! Я им позвонил, объяснил, что у меня один кот. Тогда они переписали повестку и прислали новую — за якобы нарушение архитектурных правил, самовольное изменения фасада здания», — сообщил БелаПАН Русак.

Протокол был составлен по статье 22.9 КоАП (самовольные переоборудование, перекрашивание или иное изменение балконов, лоджий и других архитектурных и конструктивных элементов фасадов жилых домов, иных зданий и сооружений). В протоколе административная комиссия отметила, что Русак «произвольно перекрасил фасад дома и забор в незарегистрированную символику (бело-красно-белые флаги)».

Пенсионера МВД оштрафовали за красную полосу на белом заборе

В феврале местная милиция проводила проверку по факту «красно-белого забора» и не стала составлять административный протокол.

«Я написал заявление в милицию, просил пояснить: как и когда, в какой цвет я имею право красить свой забор? Каким нормативным актом регламентируется цвет забора? Ответа я так и не получил. Я не красил его, как пишет административная комиссия, в белый и красный цвет! Это белый кирпич, его не надо красить. В моей деревне много заброшенных домов. Но власти обращают внимание только на цвет моего забора», — прокомментировал Русак.

Осенью 2020 года он установил в своем дворе бело-красно-белые флаги, их сняли приехавшие представители власти, милиции и коммунальных служб.

Затем пенсионера МВД оштрафовали за размещенный в окне лист А4, на котором была красная полоса.

 

 

Фото svaboda.org

 

 

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Административная комиссия Гомельского райисполкома оштрафовала пенсионера МВД, жителя поселка Чёнки Михаила Русака на 435 рублей за красную полосу на белом...
 
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