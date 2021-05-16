Пенсионера МВД оштрафовали за красную полосу на белом заборе

Административная комиссия Гомельского райисполкома оштрафовала пенсионера МВД, жителя поселка Чёнки Михаила Русака на 435 рублей за красную полосу на белом кирпичном заборе.

Сам он в рассмотрении протокола не участвовал.





«Меня уведомили за полдня до рассмотрения. Я не смог попасть на это разбирательство. Там от самого начала были нарушения. Мне прислали повестку, что на меня составлен протокол за нарушение правил содержания животных! Я им позвонил, объяснил, что у меня один кот. Тогда они переписали повестку и прислали новую — за якобы нарушение архитектурных правил, самовольное изменения фасада здания», — сообщил БелаПАН Русак.

Протокол был составлен по статье 22.9 КоАП (самовольные переоборудование, перекрашивание или иное изменение балконов, лоджий и других архитектурных и конструктивных элементов фасадов жилых домов, иных зданий и сооружений). В протоколе административная комиссия отметила, что Русак «произвольно перекрасил фасад дома и забор в незарегистрированную символику (бело-красно-белые флаги)».





В феврале местная милиция проводила проверку по факту «красно-белого забора» и не стала составлять административный протокол.

«Я написал заявление в милицию, просил пояснить: как и когда, в какой цвет я имею право красить свой забор? Каким нормативным актом регламентируется цвет забора? Ответа я так и не получил. Я не красил его, как пишет административная комиссия, в белый и красный цвет! Это белый кирпич, его не надо красить. В моей деревне много заброшенных домов. Но власти обращают внимание только на цвет моего забора», — прокомментировал Русак.

Осенью 2020 года он установил в своем дворе бело-красно-белые флаги, их сняли приехавшие представители власти, милиции и коммунальных служб.

Затем пенсионера МВД оштрафовали за размещенный в окне лист А4, на котором была красная полоса.

Фото svaboda.org