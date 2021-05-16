ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

SpaceX вывела на орбиту очередную группировку микроспутников Starlink

16.05.2021 09:31 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 27-й по счету группировкой микроспутников Starlink, а также двумя спутниками других компаний, Capella Space и Tyvak-0130.

Это 28-й вывод на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX состоит уже из 1675 космических аппаратов. Предыдущий запуск партии из 60 спутников состоялся 9 мая, передает РБК.

Первая ступень Falcon 9 ранее использовалась для 7-ми запусков и в очередной раз была успешно посажена на платформу в океане. Также, для этого запуска SpaceX использовала б/у половины носового обтекателя.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 27-й по счету группировкой микроспутников Starlink, а также двумя спутниками других компаний, Capella Space и Tyvak-0130.
 
Новости дня
Новости разные
 
Среди россиян очень сильно поднялся страх перед мировой войной – директор "Левада-центра"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by