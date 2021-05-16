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Партия БНФ определилась с и.о. председателя после ареста Костусева

16.05.2021 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Зампред Партии БНФ Вадим Саранчуков назначен временным исполняющим обязанности председателя партии и общественного объединения БНФ «Адраджэньне» после того, как власти арестовали и посадили в СИЗО КГБ лидера партии Григория Костусева.

Соответствующее решение было принято 15 мая на заседании сойма партии и объединения, сообщила пресс-служба БНФ. Отмечается, что Костусев остается лидером партии, а новый председатель БНФ может быть избран только на следующем съезде.

«Нынешнее решение имеет исключительно технический характер и направлено на обеспечение устойчивой работы партии и общественного объединения как юридических лиц», - говорится в сообщении пресс-службы.

Григорий Костусев задержан 12 апреля в Шклове. Ему предъявлено обвинение по так называемому делу о попытке военного переворота — ч. 1 ст. 357 УК (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем).

 
 
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Зампред Партии БНФ Вадим Саранчуков назначен временным исполняющим обязанности председателя партии и общественного объединения БНФ «Адраджэньне» после того,...
 
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