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ХАМАС совершил массированный ракетный обстрел Тель-Авива

16.05.2021 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Террористическая группировка ХАМАС, находящаяся у власти в секторе Газа, в ночь на воскресенье, 16 мая, совершила новый массированный ракетный обстрел израильского города Тель-Авива и другим городам центра страны.

Несколькими часами ранее официальный представитель исламистской организации заявил о намерении провести эту атаку. Израильская армия заявила о "сильном граде ракет", выпущенных по территории страны, передает DW.

Масштабному ракетному обстрелу в ночь на 16 мая подвергся, в частности, пригород Тель-Авива Холон.

После этого самолеты израильских ВВС нанесли серию массированных ударов по сектору Газа, передает The Times of Israel.

Накануне, 15 мая, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по многоэтажному зданию в секторе Газа, в котором находятся офисы нескольких мировых СМИ и в котором, по данным Израиля, находилась штаб-квартира разведывательной службы группировки ХАМАС, а также по зданию лагеря для беженцев "Аль-Шати". Как рассказал впоследствии DW представитель ЦАХАЛ, подполковник Джонатан Конрикус, целью удара по лагерю для беженцев был один из руководителей ХАМАС.

Взаимные ракетные обстрелы Израиля и сектора Газа не прекращаются с 10 мая. Конфликт между сторонами резко обострился после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из арендованных ими многие годы домов в Восточном Иерусалиме. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей. ХАМАС объявил себя защитником Иерусалима и подверг Израиль массированному ракетному обстрелу с территории сектора Газа. Авиация и сухопутные силы Армии обороны Израиля в ответ нанесли удары по сотням целей в секторе Газа.

По сообщению министерства здравоохранения в Газе, за пять дней с начала нового витка конфликта погибли уже 139 палестинцев, в том числе 39 детей, еще 950 человек ранено. По оценкам ООН, около 10 тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов. Израильские власти сообщили о гибели в стране 10 человек и ранении более 560.

 
 
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Террористическая группировка ХАМАС, находящаяся у власти в секторе Газа, в ночь на воскресенье, 16 мая, совершила новый массированный ракетный обстрел израильского...
 
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