Проснувшийся в Исландии вулкан выставили на продажу





сообщает Bloomberg. Об этомBloomberg.

Одна из наследников, владеющих фермерским хозяйством Храун, на территории которого расположен вулкан, Анна Тордис Гудмундсдоттир сообщила, что уже получила два предложения на покупку участка.





По ее словам, эта земля принадлежала ее семье на протяжении нескольких поколений. Теперь она хотела бы, чтобы на этом месте построили "что-то хорошее для публики".





Власти Исландии не планируют покупать Храун, однако выделят деньги для того, чтобы превратить место извержения вулкана в достопримечательность. Правительство готово предоставить 70 млн крон (564 тысяч долларов) на создание необходимой инфраструктуры на этом объекте, если он останется открытым для публики.





Вулкан Фаградалсфьяль бездействовал 6 тысяч лет.



