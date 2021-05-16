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Проснувшийся в Исландии вулкан выставили на продажу

16.05.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Участок земли на полуострове Рейкьянес в Исландии, на котором находится вулкан Фаградальсфьядль, выставили на продажу. Он начал извергаться в конце марта этого года.


Об этом сообщает Bloomberg.
 
Одна из наследников, владеющих фермерским хозяйством Храун, на территории которого расположен вулкан, Анна Тордис Гудмундсдоттир сообщила, что уже получила два предложения на покупку участка.

По ее словам, эта земля принадлежала ее семье на протяжении нескольких поколений. Теперь она хотела бы, чтобы на этом месте построили "что-то хорошее для публики".

Власти Исландии не планируют покупать Храун, однако выделят деньги для того, чтобы превратить место извержения вулкана в достопримечательность. Правительство готово предоставить 70 млн крон (564 тысяч долларов) на создание необходимой инфраструктуры на этом объекте, если он останется открытым для публики.

Вулкан Фаградалсфьяль бездействовал 6 тысяч лет.

Напомним, 10 марта самый мощный вулкан Евразии начал извергаться на Камчатке. Ключевская сопка является самым высоким активным вулканом в Евразии. Его относительная высота составляет 4649 метров, пишет РБК.
 
 
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Участок земли на полуострове Рейкьянес в Исландии, на котором находится вулкан Фаградальсфьядль, выставили на продажу. Он начал извергаться в конце марта этого...
 
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