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Глава Малоритского района о тренировочном сборе команды из Нигерии: «Будем превращать Малориту в столицу африканского футбола»

16.05.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Малоритского района Михаил Баценко пообщался с тренером команды из Нигерии Lion Heart, которая проводит сбор в Брестской области.


«Пообщался с главным тренером команды из Нигерии. Называются они «Львиное сердце». Малорита как город, футбольное поле, кухня им очень нравится. Особенно пришлась по душе белорусская толерантность, доброжелательность. Договорились, что в июне едет следующая команда из Нигерии. Будем превращать Малориту в столицу африканского футбола», -написал Баценко.
 
 
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Глава Малоритского района Михаил Баценко пообщался с тренером команды из Нигерии Lion Heart, которая проводит сбор в Брестской области.
 
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