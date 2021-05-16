Глава Малоритского района о тренировочном сборе команды из Нигерии: «Будем превращать Малориту в столицу африканского футбола»





«Пообщался с главным тренером команды из Нигерии. Называются они «Львиное сердце». Малорита как город, футбольное поле, кухня им очень нравится. Особенно пришлась по душе белорусская толерантность, доброжелательность. Договорились, что в июне едет следующая команда из Нигерии. Будем превращать Малориту в столицу африканского футбола», -написал Баценко.











