ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Цены идут в рост. Лекарства, овощи, обувь: некоторые товары в Беларуси подорожали почти на 50%

16.05.2021 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Уже второй месяц подряд больше всего дорожают традиционные овощи.


Фото: Павел Мартинчик

В Белстате отчитались об изменениях цен на товары и услуги в апреле 2021 года: в сравнении с мартом они выросли на 0,7%, пишет kp.by.

Если посмотреть динамику с начала 2021 года, то показатель составит плюс 4,6%. Такой рост за всего четыре месяца не только впечатляет, но и заставляет сомневаться в том, можно ли по итогам года достичь прогнозного уровня инфляции. Напомним, по планам Нацбанка, годовая инфляция в Беларуси не должна превысить 7,2%.

В принципе, продукты питания и непродовольственные товары в апреле прибавили в цене почти одинаково: первые (с учетом алкоголя, безалкогольных напитков и табака) подорожали на 0,9%, вторые - на 0,8%. Стоимость услуг в среднем возросла на 0,4%

Уже второй месяц подряд больше всего дорожают традиционные овощи.

Если в марте морковь подорожала на 8,05%, то в апреле цена подскочила еще больше - сразу на 12, 4%. Такой рост цены, что и говорить, удивляет, хотя, вероятно, объясняется сезонным фактором: старый урожай заканчивается, а новый – еще не вырос. На 8,9% подорожала свекла, чуть отстает «бульба»: картошка в апреле - плюс 6,2%, репчатый лук - плюс 3,8%. В конечном счете, цены на овощи в апреле в среднем выросли на 7%.

Статистика цен на овощи за четыре минувших месяца скажем так, не оставляет равнодушным: с начала года морковь подорожала почти на 50%, свекла – на 42%, картошка – плюс 36,5%.

Подорожали в апреле и фрукты: например, виноград - на 5,4%, груши – на 3,1 %. Все эти позиции – в топ-10 апрельского подорожания. Там же и подсолнечное масло, цены на него выросли на 4,4%. Приемлемая цифра, особенно если, учесть, что цены могли скакануть сразу на 15% .

Дело в том, что в апреле Комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования разрешила продавцам, производителям этого стратегически важного продукта поднять цены. Основная причина - рост стоимости сырья: цены на семена подсолнечника только за март выросли 16,7%. Поэтому комиссия и согласовала повышение цен на растительное масло. Прибавка не должна была превышать 15% от цен по состоянию 28 февраля этого года, а переписать ценники можно было до 30 апреля.


С начала года полуфабрикаты из птицы - на 10%, куры – на 6,7%

Цены на большинство продуктов в апреле тоже выросли, но не так существенно. Субпродукты из птицы - плюс почти 3%, на 2,1% в апреле подорожала мороженая рыба (филе и разделка) и мясной фарш. Яйца куриные подорожали на 1%, бескостная говядина - на 0,6%.


ТОП-5 ТОВАРОВ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОДОРОЖАЛИ В АПРЕЛЕ

Морковь, помидоры – 12%

Сапоги мужские на меху – 11%

Свекла, огурцы – 9%

Женские зимние сапоги на низком каблуке – 8%

Перец сладкий – 6%


С НАЧАЛА ГОДА ЛЕКАРСТВА ПОДОРОЖАЛИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ НА 13%

Ежемесячный рост цен на те или иные продукты в размере нескольких процентов выливается в существенное подорожание: например, за четыре месяца 2021 года плодоовощная продукция подорожала на 10,6%, полуфабрикаты из птицы - на 10%, куры – на 6,7%. С начала года растительное масло стало дороже на 17,6%. Лекарства подорожали на 13,3%. Значимо выросли цены на стройматериалы. Например, детали и конструкции их дерева и МДФ прибавили в цене без малого 12%, а хвойные (обрезные и необрезные) пиломатериалы подорожали на 16,4%.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже второй месяц подряд больше всего дорожают традиционные овощи.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пенсионера МВД оштрафовали за красную полосу на белом заборе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by