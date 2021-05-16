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Задолженность ТБМ возросла до 20 тысяч рублей. Организация просит о помощи

16.05.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ТБМ (Таварыства беларускай мовы; Общество белорусского языка) имени Скорины может лишиться офиса в центре Минска, который занимает с 1989 года. Причина — большая задолженность перед арендодателем.


Фото Надежды Бужан

Оплатить долг самостоятельно организация не может, как пишет  «Радые Свабода».

Как пояснила председатель ТБМ Елена Анисим, пандемия фактически свернула большую часть просветительских проектов организации. Однако льгот от государства за оплату аренды, несмотря на обещания правительства, так и не дождались.

В итоге за 2020 год основной долг перед арендодателем (УП «Минские городские общежития») достиг 15 тысяч рублей. Еще 5 тысяч составляет пеня.

Попытки ТБМ найти дополнительное финансирование оказались безуспешны.

По словам Елены Анисим, 14 мая офис пытались отключить от электричества, однако удалось получить отсрочку. Надолго ли, Анисим не знает.

ТБМ просит всех неравнодушных помочь любой посильной суммой, чтобы расплатиться с арендодателем».

По словам Елены Анисим, вскоре заработает новый сайт общества, через который можно будет сразу зачислять деньги на счет. А пока это можно сделать через почту, банк или систему ЕРИП.
 
Теги: Минск
 
 
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ТБМ (Таварыства беларускай мовы; Общество белорусского языка) имени Скорины может лишиться офиса в центре Минска, который занимает с 1989 года. Причина — большая...
 
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