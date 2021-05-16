Йоханнес Бё души не чает в жене и ребенке. Только взгляните на их семейную идиллию

Источник материала: Tut.by

Трехкратный обладатель Кубка мира по биатлону Йоханнес Бё 16 мая празднует день рождения. Норвежцу исполняется 28 лет. По этому случаю SPORT.TUT.BY рассказывает о Бё-младшем, каким его знают только в самом узком кругу: Йоханнес — отец и муж — это очень милая история.



Фото из инстаграма Хедды Бё

Женат на выпускнице юрфака и просто красавице

Йоханнес Бё ворвался в мировой биатлон накануне Олимпиады в Пхенчхане и совсем недолго продержался в статусе завидного жениха. Летом 2018 года он женился на норвежке, с которой познакомился дома во время рождественских каникул.

Хедда — смуглая брюнетка, выпускница юрфака и просто красавица.

— Мне нравятся спортивные, но главное — умные девушки. Это наиболее важная черта, — откровенничал Бё-младший. — И, конечно, чувство юмора. Все это есть в моей возлюбленной. Она идеальна.



Фото из инстаграма Хедды Бё

Хедда нередко сопровождала Йоханнеса на этапах Кубка мира — особенно она любила делать это в компании подруги старшего брата Йоханнеса — Тарьея.

В межсезонье Хедда вместе с Йоханнесом колесила по миру: возлюбленные сменяли пейзажи Барселоны на Нью-Йорк.

Стал отцом в 26 и считает это лучшей наградой

А уже в середине 2019 года главный рыжик мирового биатлона объявил, что готовится к появлению на свет первенца.



Фото из инстаграма Хедды Бё

Несмотря на то что в сезоне 2019/2020 Бё ожесточенно боролся с уходившим из спорта Мартеном Фуркадом за Большой хрустальный глобус, он решил пропустить несколько этапов Кубка мира, чтобы во время родов быть рядом с женой. В начале 2020-го Йоханнес не стартовал в Оберхофе и Рупольдинге, а 14 января на свет появился Густав Бё.

Молодой отец мигом вернулся на трассы и в первой же гонке Кубка мира одержал победу. Мартен Фуркад тогда в шутку выражал надежду на то, что новорожденный Густав добавит Йоханнесу бессонных ночей и выбьет его из колеи. Но ничего подобного не случилось: рождение первенца стало лучшей мотивацией для Бё.



Фото из инстаграма Хедды Бё

В том сезоне он вырвал у Фуркада «большой хрусталь» в заключительной гонке. Спустя год повторил успех, обойдя всего на несколько очков в тотале молодого соотечественника Лагрейда.

— Быть отцом — это лучшее звание и титул, которые можно получить в жизни. Я очень рад и доволен этим. Это совершенно другая сфера, нежели спортивные заслуги, — рассказывал о впечатлениях об отцовстве Йоханнес. — Когда ты можешь звать себя папой — это означает, что ты достиг нечто большего, что невозможно превзойти.

Перевез семью в новый дом подальше от мегаполиса



Фото из инстаграма Хедды Бё

Прошлогодний карантин позволил Бё-младшему насладиться домашним уютом.

— С момента своего прихода в сборную я никогда так много не бывал дома, — радовался Йоханнес.

Вместе с женой Хеддой они выбирались на семейные прогулки (а когда карантинные меры запрещали и это — то выгуливали Густава прямо на террасе собственного дома).

— Густав — очень милый малыш. Мы с женой наслаждаемся каждой секундой, проведенной с ним, — признается биатлонист.



Фото из инстаграма Хедды Бё

Поздравляя мужа с первым Днем отца, Хедда трогательно написала:

— Ты не только веселый и любящий папа, но и спокойный и милый в те моменты, когда мы с Густавом сварливы.

Когда биатлонист сражается на Кубке мира, жена регулярно публикует сториз, где подрастающий Густав поддерживает папу (пускай пока и не слишком осознанно).

На первый день рождения сына Йоханнес Бё преподнес ему лучший, по его мнению, подарок — победу в спринте на Кубке мира.

— Было огромное желание выиграть в день рождения Густава. Сын впервые попробовал торт, так что он, вероятно, сейчас более счастлив, чем я. Это прекрасный, великий день для меня, отца маленького мальчика, которому исполнился один год. Это очень трогательно, — ликовал Йоханнес.



Фото из инстаграма Хедды Бё

Несмотря на то что норвежцы традиционно имеют репутацию шутников и балагуров в мировом биатлоне, в вопросах семьи Йоханнес Бё — настоящий пример и консерватор. Хедда и Густов — его главные мотиваторы и ценности.

По окончании сезона 2020/2021 Йоханнес перевез жену и сына в их новый дом. Для семейного гнездышка супруги выбрали маленький городок Конгсвингер в часе езды от Осло.



Фото из инстаграма Хедды Бё

В 17-тысячном Конгсвингере есть крепость, несколько музеев — от национального женского до музея оружия, хоккейный и футбольный клубы. В общем, отличное живописное место, чтобы развиваться и создавать домашний уют, в чем скандинавы мастера.