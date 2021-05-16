Минус тысячи долларов и кредит на тысячи рублей. Программист из Витебска стал новой жертвой «сотрудников банка»

Источник материала: Tut.by

Программист из Витебска стал очередной жертвой интернет-мошенников: они списали с его карты 5400 долларов, им также достались 9 тысяч рублей, которые молодой мужчина взял в кредит, пишут «Витьбичи».



Иллюстративный снимок

24-летнему инженеру-программисту позвонил с неизвестного номера «сотрудник» службы безопасности банка и сообщил, что к его счету кто-то совершил несанкционированный доступ.

Затем звонок был уже в мессенджер. Очередной «специалист банка» предложил «вычислить» того, кто совершил доступ к счету. А для этого, мол, нужно скачать и установить на гаджет одно приложение.

Программист выполнил это указание. Зашел в личный кабинет и обнаружил пропажу с карточки около 5400 долларов.

Айтишнику тут же пришло уведомление в отказе в каком-то кредите. «Сотрудник банка» сообщил, что это снова действуют мошенники. Чтобы помешать им, нужно подать заявки на получение кредита в разных банках.

Молодой человек получил в кредит более 9 тысяч рублей и зачислил их на свою валютную банковскую карту.

После этого звонки от «специалистов» банка прекратились. Проверив еще раз баланс карты и ничего там не обнаружив, программист понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в милицию.

Белорусы, помните! Сотрудники банка никогда не звонят по вайберу или в других мессенджерах ;

; сотрудники банка никогда не спрашивают код подтверждения транзакции;

подтверждения транзакции; никому и никогда нельзя называть CVV-код карты — три цифры на обратной ее стороне. И напомним: в Viber появилась функция, которая должна защитить вас от звонков мошенников — вот здесь все подробно .