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Минус тысячи долларов и кредит на тысячи рублей. Программист из Витебска стал новой жертвой «сотрудников банка»
Источник материала: Tut.by
Программист из Витебска стал очередной жертвой интернет-мошенников: они списали с его карты 5400 долларов, им также достались 9 тысяч рублей, которые молодой мужчина взял в кредит,
24-летнему инженеру-программисту позвонил с неизвестного номера «сотрудник» службы безопасности банка и сообщил, что к его счету кто-то совершил несанкционированный доступ.
Затем звонок был уже в мессенджер. Очередной «специалист банка» предложил «вычислить» того, кто совершил доступ к счету. А для этого, мол, нужно скачать и установить на гаджет одно приложение.
Программист выполнил это указание. Зашел в личный кабинет и обнаружил пропажу с карточки около 5400 долларов.
Айтишнику тут же пришло уведомление в отказе в каком-то кредите. «Сотрудник банка» сообщил, что это снова действуют мошенники. Чтобы помешать им, нужно подать заявки на получение кредита в разных банках.
Молодой человек получил в кредит более 9 тысяч рублей и зачислил их на свою валютную банковскую карту.
После этого звонки от «специалистов» банка прекратились. Проверив еще раз баланс карты и ничего там не обнаружив, программист понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в милицию.
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Минус тысячи долларов и кредит на тысячи рублей. Программист из Витебска стал новой жертвой «сотрудников банка»
Белорусы, помните! Сотрудники банка никогда не звонят по вайберу или в других мессенджерах!
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