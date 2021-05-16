﻿ Минус тысячи долларов и кредит на тысячи рублей. Программист из Витебска стал новой жертвой «сотрудников банка». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минус тысячи долларов и кредит на тысячи рублей. Программист из Витебска стал новой жертвой «сотрудников банка»

16.05.2021 09:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Программист из Витебска стал очередной жертвой интернет-мошенников: они списали с его карты 5400 долларов, им также достались 9 тысяч рублей, которые молодой мужчина взял в кредит, пишут «Витьбичи».


Иллюстративный снимок

24-летнему инженеру-программисту позвонил с неизвестного номера «сотрудник» службы безопасности банка и сообщил, что к его счету кто-то совершил несанкционированный доступ.

Затем звонок был уже в мессенджер. Очередной «специалист банка» предложил «вычислить» того, кто совершил доступ к счету. А для этого, мол, нужно скачать и установить на гаджет одно приложение.

Программист выполнил это указание. Зашел в личный кабинет и обнаружил пропажу с карточки около 5400 долларов.

Айтишнику тут же пришло уведомление в отказе в каком-то кредите. «Сотрудник банка» сообщил, что это снова действуют мошенники. Чтобы помешать им, нужно подать заявки на получение кредита в разных банках.

Молодой человек получил в кредит более 9 тысяч рублей и зачислил их на свою валютную банковскую карту.

После этого звонки от «специалистов» банка прекратились. Проверив еще раз баланс карты и ничего там не обнаружив, программист понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в милицию.

Белорусы, помните!

  • Сотрудники банка никогда не звонят по вайберу или в других мессенджерах;
  • сотрудники банка никогда не спрашивают код подтверждения транзакции;
  • никому и никогда нельзя называть CVV-код карты — три цифры на обратной ее стороне.

И напомним: в Viber появилась функция, которая должна защитить вас от звонков мошенников — вот здесь все подробно.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы, помните! Сотрудники банка никогда не звонят по вайберу или в других мессенджерах!
 
Новости дня
Новости разные
 
Оливейра сменил Хабиба Нурмагомедова на посту чемпиона UFC в легком весе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by