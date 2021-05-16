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Оливейра сменил Хабиба Нурмагомедова на посту чемпиона UFC в легком весе
Источник материала: Tut.by
Боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра одержал победу над американцем Майклом Чандлером. Встреча соперников состоялась в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 262 на арене в штате Техас (США) и завершилась в пользу представителя Бразилии.
Поединок соперников продолжался в общей сложности два раунда и завершился нокаутом. Таким образом, бразильский боец стал первым за три года новым чемпионом американского промоушена в легкой весовой категории после россиянина Хабиба Нурмагомедова.
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