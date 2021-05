Оливейра сменил Хабиба Нурмагомедова на посту чемпиона UFC в легком весе

Источник материала: Tut.by

Боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра одержал победу над американцем Майклом Чандлером. Встреча соперников состоялась в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 262 на арене в штате Техас (США) и завершилась в пользу представителя Бразилии.

Поединок соперников продолжался в общей сложности два раунда и завершился нокаутом. Таким образом, бразильский боец стал первым за три года новым чемпионом американского промоушена в легкой весовой категории после россиянина Хабиба Нурмагомедова.

