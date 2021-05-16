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Машина милиции попала в ДТП в Минске
Источник материала: Onliner
Вчера вечером в Минске произошла авария с участием милицейского авто. Пользователь форума Onliner прислал фото, на котором видна попавшая в ДТП машина с существенными повреждениями.
«Перекресток возле „МакДональдса“ в Чижовке. Милиция ехала на МКАД с сиреной и маяками, BMW не уступил дорогу», — написал пользователь с ником «Артём-ка».
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Вчера вечером в Минске произошла авария с участием милицейского авто. Пользователь форума Onliner прислал фото, на котором видна попавшая в ДТП машина с существенными...
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