Секс уже не тот, а роботы — вполне. Рецензия на второй сезон сериала «Любовь. Смерть. Роботы» (видео)

Первый сезон сериала «Любовь. Смерть. Роботы» заслужил от нас звание лучшего сериала 2019 года. Тогда Neflix сразу сделала ход конем, запустив в эфир 18 мини-серий — их продолжительность варьировалась от 6 до 17 минут. Ничего особенного: короткометражек всегда выходило немало, однако в случае с Netflix банальные анимационные мини-фильмы превратились чуть ли не в шедевральную антологию. Многие с нетерпением ждали второго сезона, который вышел лишь спустя два года.

На этот раз количество серий значительно урезали — до восьми штук, однако формат остался прежним. Это должны быть короткие и завершенные истории от разных авторов, режиссеров и студий. Во втором сезоне вернулись некоторые из них. Например, Джон Скальци, чьи работы легли в основу короткометражек «Три робота» и «Исторические альтернативы», и Джо Р. Лансдейл, благодаря которому появились «Свалка» и «Рыбная ночь».

Среди режиссеров в основном новички, но есть и те, кто участвовал в первом сборнике. Это Роберт Вэлли («Зи́ма Блю») и Тим Миллер («Ледниковый период»), который выступает также в роли исполнительного продюсера и является одним из авторов идеи.

Ожидания высоки, и это тот нечастный случай, когда есть забытое предвкушение грядущего просмотра. Тем более здесь должны быть роботы, смерть и любовь. Кстати, всегда вставал вопрос: эпизоды нужно смотреть в заданном порядке или «и так сойдет»? Вероятно, лучше идти по порядку, чтобы проследить авторский замысел, хотя очевидной «путеводной нити» нет.

На этот раз шоураннеры предложили восемь эпизодов общей продолжительностью около полутора часов (если не считать время заставок и «темных» экранов) — на этот раз смотреть в один заход куда проще.

Первый эпизод — «Автоматизированная клиентская служба» — должен стать эдакой веселой затравкой, которая чем-то напоминает идеи фантастики второй половины прошлого века. «Нафталина» добавляет и выбор персонажей: судя по всему, авторы хотели поиронизировать над современным дряхлеющем обществом потребления, однако что именно они хотели донести до зрителя, неясно (либо посыл примитивен: «технологии несут опасность, поезжайте в лес!»). Процесс разбавляется парой сальных шуточек без изысков.





Второй эпизод куда бодрее, но не из-за динамики происходящего, а стилистики и наконец завершенности истории. На контрасте начинает работать фишка сериала: все серии по-настоящему разные. Эмоционально Gorillaz-подобный «Лед» вовлекает быстрее и глубже: он куда более взрослый, чем первый эпизод, хотя все происходит очень быстро. Одновременно он напоминает небольшой гармоничный фантастический рассказ или повесть — такие, кто помнит, публиковали на последней странице советских журналов «Вокруг света».





«Звездная команда» — первый в сезоне эпизод с реалистичной графикой. В 18-минутном мини-фильме удалось рассказать столько же, сколько и в 2,5-часовых картинах популярных режиссеров. Серия напоминает одновременно и «Видоизмененный углерод» (тот же тлен бытия, элита на верхушке — буквально — пирамиды и, как кажется с первого взгляда, затянутые тьмой зловонные трущобы), и «Эквилибриум» с его простыми, но глубокими, хоть и забытыми ценностями. Приятно, что в столь малый хронометраж можно уместить так много.





Четвертый — «Сноу в пустыне». Да, перевод лишает изюминки — оригинальное Snow in the Desert звучит гармоничнее, чем попытка «русифицировать» игру слов. Что-то подобное наблюдалось с Knight and Day с Томом Крузом — получилось далекое от оригинала «Рыцарь дня».

«Сноу в пустыне» выделяется крутой графикой, этот аспект очевидно подтянули — то и дело вглядываешься в экран проверить, не обычное ли это кино. Получился бодрый боевик, в котором наконец пытаются реализовать идею, заложенную в название проекта. Хотя в сравнении с первым сезоном авторы сбавили градус эротики — а ведь это была одна из визитных карточек сериала. В целом эпизод хорош — для тех, кому по душе роботы, далекие красивые миры, кровь и кишки андроидов. Дайте продолжение, снимите полнометражный фильм!





Эпизод пятый, «Высокая трава», неплохо смотрелся бы в сборнике фантастических историй первой половины прошлого века. Студия выбрала несколько странный стиль рваной анимации, которая перемежается с плавной графикой, — в первую очередь откладываются в памяти некомфортные ощущения от просмотра, а затем сам сюжет. А он напоминает коротенький рассказ на пару абзацев без начала и конца, но с намеком на какой-то серьезный (и таинственный) смысл. Может, страх неизведанного, но аллегории вызывают вопросы, причем не только в этой серии.





«По всему дому» — прекрасная рождественская сказка, которая на самом деле походит на анекдот — в хорошем понимании этого слова. Милая анимация, забавные детишки, радость праздника, а затем — достаточно неожиданное развитие событий. Если вы смотрели «Санта на продажу», тогда это намек. У зрителя серия наверняка вызовет неподдельное удивление, и детей надо держать подальше от экрана. Или нет. Это, наверное, самый смешной эпизод этого сезона, а его идея, вероятно, близка к замыслу предыдущей короткометражки.





«Бункер» — обнадеживающее название, снова ода компьютерной графике, опять добротная фантастика — камерный боевик, который также можно рассматривать как трейлер к боевой космоопере. Самое интересное в «Бункере» — его визуальный ряд: сперва все воспринимается как графика, однако появление Майкла Б. Джордана путает карты. Мнения разделились, превалирует предположение, что это все-таки обычные съемки, совмещенные с CGI. Сама по себе идея серии, к сожалению, кажется невнятной — в этом плане «Бункер» напоминает «Автоматизированную клиентскую службу».





И, наконец, финальный мини-фильм — «Утонувший великан». Некая интрига сохранялась после релиза трейлера, она оставалась и непосредственно перед просмотром в наборе пиктограмм, по которым можно понять общую направленность серии. В итоге все оказалось достаточно буквально.





Серия настраивает на философский лад, голос за кадром транслирует раздумья о бытии, пробиваются какие-то нотки пафоса. Это скорее притча, мораль которой скрыта в огромном «китовом» члене в последних кадрах: может, все это должно натолкнуть на размышления, но для этого потребуется время. А вот реалистичная графика очевидно демонстрирует технологические достижения.

Выводы

Просмотр сериала вызывает переживания, сходные с теми, когда читаешь интересное, но короткое произведение. Тогда некоторые, если не многие, моменты додумываешь в голове — фантазируешь. В первом сезоне таких серий было куда больше, второй сезон сериала «Любовь. Смерть. Роботы» проигрывает за счет сокращенного общего хронометража. В прошлый раз можно было «наесться» антологией, а новая подборка стала, вероятно, чуть технологичнее, но вовлечение в процесс снизилось.

Идея донести до публики социальные проблемы работает, но косвенно — современный зритель потребляет быстро, а выбранный в его угоду формат не позволяет остановиться и задуматься (за редким исключением). Страх перед технологиями, перед неизведанным, темным будущим, недостатком ресурсов, перенаселением — все это просматривается, однако вряд ли над этими вопросами задумывается значимая часть зрителей.

Стоит ли смотреть? Да, несколько серий точно зайдет. А вдобавок можно вернуться к первому сезону, который к тому же лучше с точки зрения сценариев и реализации (не технической). Кстати, мы настоятельно рекомендуем не смотреть сериал в дублированном варианте.

5 Оценка автора Из восьми серий понравились четыре — половина. Потому и пять баллов. В сравнении с первым сезоном — скучновато. Желание режиссеров вложить «много смысла» привело к обратному эффекту, сюрпризов как-то совсем нет. Нравится Графика Некоторые истории Не нравится Мало серий Слишком глубокие смыслы По-настоящему цепляющих серий — всего пара

