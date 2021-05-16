Пять человек пострадали во время стрельбы в Нью-Йорке

Источник материала: ОНТ

Как минимум пять человек пострадали в ходе стрельбы в Нью-Йорке (США). Об этом информирует NBC.

По сведениям правоохранителей, стрельба произошла около 4 часов утра по минскому времени (21:00 15 мая по местному времени). Одна из жертв была обнаружена полицейскими на месте преступления, еще четверо пострадавших самостоятельно добрались до больницы.

Начато расследование инцидента. Полиция устанавливает мотивы стрельбы и личности подозреваемых.

Фото: Pixabay

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