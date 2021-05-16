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Белорусский союз женщин МВД организовал праздничную программу «Победный май!»
Источник материала: ОНТ
В Беларуси еще звучат отголоски праздника Великой Победы. Белорусский союз женщин Министерства Внутренних Дел организовал праздничную программу «Победный май!»
Она прошла в военно-историческом комплексе «Старая граница» в деревне Станьково. В программе – песни военных лет, солдатская каша из полевой кухни, выступление специалистов-кинологов Департамента охраны МВД, а также выставка боевой техники и тяжелого вооружения. Впечатлений хватило и взрослым, и детям.
Семейный формат праздника не случаен: символично, что он прошёл в Международный день семьи. У сотрудников нечасто выдается возможность провести день на свежем воздухе со своими близкими и коллегами.
Фото: БЕЛТА
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В Беларуси еще звучат отголоски праздника Великой Победы. Белорусский союз женщин Министерства Внутренних Дел организовал праздничную программу «Победный май!» ...
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