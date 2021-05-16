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Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Бостон» в первой игре плей-офф NHL

16.05.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Бостон» в первой игре плей-офф NHL

В первом матче плей-офф NHL 2021 «Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке в овертайме обыграл «Бостон Брюинз» – 3:2.

У «Вашингтона» шайбами отметились отличились Том Уилсон, Бренден Диллон и Ник Дауд. Капитан «Столичных» Александр Овечкин отметился результативной передачей.

В составе «Бостона» голы на счету Джейка Дебраска и Ника Ритчи.

Фото: NHL

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В первом матче плей-офф NHL 2021 «Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке в овертайме обыграл «Бостон Брюинз» – 3:2. У «Вашингтона» шайбами отметились отличились Том...
 
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