Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Бостон» в первой игре плей-офф NHL

Источник материала: ОНТ

В первом матче плей-офф NHL 2021 «Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке в овертайме обыграл «Бостон Брюинз» – 3:2.

У «Вашингтона» шайбами отметились отличились Том Уилсон, Бренден Диллон и Ник Дауд. Капитан «Столичных» Александр Овечкин отметился результативной передачей.

В составе «Бостона» голы на счету Джейка Дебраска и Ника Ритчи.

Фото: NHL

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