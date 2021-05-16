|
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Бостон» в первой игре плей-офф NHL
Источник материала: ОНТ
В первом матче плей-офф NHL 2021 «Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке в овертайме обыграл «Бостон Брюинз» – 3:2.
У «Вашингтона» шайбами отметились отличились Том Уилсон, Бренден Диллон и Ник Дауд. Капитан «Столичных» Александр Овечкин отметился результативной передачей.
В составе «Бостона» голы на счету Джейка Дебраска и Ника Ритчи.
Фото: NHL
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первом матче плей-офф NHL 2021 «Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке в овертайме обыграл «Бостон Брюинз» – 3:2. У «Вашингтона» шайбами отметились отличились Том...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)