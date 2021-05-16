Новые образцы техники радиоэлектронной борьбы поступили на вооружение в белорусскую армию

Источник материала: ОНТ

Беларусь обновляет арсенал. Новые образцы техники радиоэлектронной борьбы поступили на вооружение армии.

Станции помех и мобильный комплекс радиомониторинга уже прибыли в подразделения Западного оперативного командования. Техника позволяет прикрыть любые объекты от авиаударов. Это серьезный вклад в обороноспособность страны.

Обе новинки – отечественного производства. Они будут участвовать в совместном учении Вооруженных Сил Беларуси и России «Запад-2021».

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