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Новые образцы техники радиоэлектронной борьбы поступили на вооружение в белорусскую армию
Источник материала: ОНТ
Беларусь обновляет арсенал. Новые образцы техники радиоэлектронной борьбы поступили на вооружение армии.
Станции помех и мобильный комплекс радиомониторинга уже прибыли в подразделения Западного оперативного командования. Техника позволяет прикрыть любые объекты от авиаударов. Это серьезный вклад в обороноспособность страны.
Обе новинки – отечественного производства. Они будут участвовать в совместном учении Вооруженных Сил Беларуси и России «Запад-2021».
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Беларусь обновляет арсенал. Новые образцы техники радиоэлектронной борьбы поступили на вооружение армии. Станции помех и мобильный комплекс радиомониторинга...
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