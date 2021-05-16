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На западе Польши стартовали международные военные учения
Источник материала: ОНТ
На западе Польши стартовали международные военные учения. В них принимают участие американские и польские военнослужащие.
Маневры, которые проводят в Европе США, уже можно назвать «очередными». И не последними на восточных границах НАТО. Учения под руководством Пентагона пройдут в этом году сразу в нескольких странах, большинство из которых находятся на правом фланге Североатлантического Альянса.
Для чего НАТО усиливает присутствие в регионе? Эксперты сходятся во мнении, что это напоминает подготовку к крупномасштабной военной операции.
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На западе Польши стартовали международные военные учения. В них принимают участие американские и польские военнослужащие. Маневры, которые проводят в Европе США,...
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