Источник материала: ОНТ

На западе Польши стартовали международные военные учения. В них принимают участие американские и польские военнослужащие.

Маневры, которые проводят в Европе США, уже можно назвать «очередными». И не последними на восточных границах НАТО. Учения под руководством Пентагона пройдут в этом году сразу в нескольких странах, большинство из которых находятся на правом фланге Североатлантического Альянса.

Для чего НАТО усиливает присутствие в регионе? Эксперты сходятся во мнении, что это напоминает подготовку к крупномасштабной военной операции.

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