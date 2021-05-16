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Оливейра победил Чендлера и стал чемпионом UFC в весе Хабиба Нурмагомедова

16.05.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Оливейра победил Чендлера и стал чемпионом UFC в весе Хабиба Нурмагомедова

Пояс чемпиона UFC в легком весе, оставленный Хабибом Нурмагомедовым после решения о завершении карьеры, нашел нового обладателя. Утром 16 мая в Хьюстоне (Техас, США) титул оспорили бразилец Чарльз Оливейра и американец Майкл Чендлер.

31-летний Оливейра к турниру UFC 262 подошел со статистикой выступлений 30-8. Чарльз мог похвастаться внушительной серией из восьми побед. В свою очередь, 35-летний Чендлер получил право подраться за титул после одного боя в UFC, ранее же Майкл выступал в лиге Bellator.

Уже в первом раунде американский боец начал реализовывать обещанное – до турнира Чендлер заявил, что будет давить и проведет бой не хуже, чем это делал Хабиб Нурмагомедов. Оливейра был вынужден спасаться после нескольких пропущенных ударов. Бразилец не без проблем дождался спасительного сигнала об окончании раунда.

Но во втором раунде Оливейра – мастер болевых и удушающих приемов – неожиданно для многих принялся работать в стойке. Серия точных ударов, и Чендлер упал. Рефери был вынужден остановить избиение Майкла, тем самым отдавая победу бразильскому атлету.

Таким образом, Чарльз Оливейра – новый чемпион UFC в легком весе.

Фото: UFC

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Пояс чемпиона UFC в легком весе, оставленный Хабибом Нурмагомедовым после решения о завершении карьеры, нашел нового обладателя. Утром 16 мая в Хьюстоне (Техас, США)...
 
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