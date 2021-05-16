Палестино-израильский конфликт: напряжение растет, звучат призывы к прекращению насилия

Источник материала: ОНТ

Цену миру и спокойствию сегодня как нигде знают в Израиле. Страна меньше чем за неделю превратилась в арену боевых действий. Градус напряжённости не снижается, число жертв растёт с каждым днём.

Продолжаются взаимные ракетные обстрелы между еврейским государством и сектором Газа. Израиль готовит наземную операцию, войска и техника стянуты к границе анклава. Накануне ракетным ударом было разрушено 11-этажное здание в секторе. Там располагались офисы СМИ, апартаменты и коммерческие компании. В свою очередь боевики из организации ХАМАС обстреливают израильские города и угрожают новыми действиями. Погромы и столкновения происходят во многих точках страны, горят синагоги, насилие выплёскивается на улицы. Стычки теперь происходят и в другой части палестинской автономии – Западном берегу реки Иордан. Полиция применяет слезоточивый газ и светошумовые гранаты, при попытках нападения – стреляют на поражение. Мировое сообщество призывает остановить насилие, но безуспешно.

Министерство иностранных дел Беларуси также призывает к скорейшей деэскалации ситуации в зоне палестино-израильского противостояния. В ведомстве подчеркнули, что Беларусь всегда последовательно выступает за главенство международного права в межгосударственных отношениях.

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