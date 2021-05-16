16 мая – Международный день мирного сосуществования

Источник материала: ОНТ

16 мая в календаре – Международный день мирного сосуществования. Этот праздник Генеральная Ассамблея ООН провозгласила с целью поощрения мира, терпимости, единения, взаимопонимания и солидарности.

Мирное сосуществование – это признание различий, умение слушать, понимать, уважать и ценить других, а также способность жить в согласии и единстве. В международном формате – это тип отношений между странами с разной культурой, историей, традициями. Он предполагает отказ от войны как средства решения спорных вопросов, путь переговоров, соблюдение принципов в отношениях, закреплённых в международно-правовых документах. В наши дни всё это приобретает особый смысл: на планете всё больше «горячих» точек, тлеющих конфликтов, которые перерастают в горячую фазу. Беларусь дорого заплатила за возможность жить под мирным небом, поэтому экстремизму нет места на нашей земле – над этим в стране постоянно идёт работа. Подписанные в пятницу Президентом законы «о недопущении реабилитации нацизма» и «о противодействии экстремизму» призваны дать адекватный и своевременный ответ на вызовы и угрозы, с которыми столкнулась Беларусь за последний год.

Фото: pixabay

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