ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Экс-глава Нацбанка Беларуси: Этот режим уже все проиграл

16.05.2021 10:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Бывший председатель Национального банка Станислав Богданкевич прокомментировал сайту udf  ситуацию в Беларуси.


 



«Видимо, ни о чем кроме как о мести они сейчас думать не могут. При том, что люди выходили на мирные шествия, рассчитывая, что власть у нас цивилизованная и сама подаст в отставку», – сказал Богданкевич.

«Руководство страны сейчас не думает о доверии со стороны населения, думает только о том, как в этот конкретный момент сохранить власть своих руках. Но я думаю, этот режим уже все проиграл, не думаю, что он сможет надолго удержаться», – считает Богданкевич.

По его мнению, многое в Беларуси будет зависеть от того, что Москва решит делать с Лукашенко дальше.

«Он все еще у власти только потому, что режим в России поддерживает его. Но если эта опора немного надломится, произойти может все что угодно», – полагает Богданкевич.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший председатель Национального банка Станислав Богданкевич прокомментировал сайту udf  ситуацию в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
16 мая – Международный день мирного сосуществования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by