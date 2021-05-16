Александра Герасименя: «Свобода не зависит от материального состояния или социального статуса ,свобода определяется степенью твоей ответственности»

пишет она в instagram. «Каждый человек строит мир по своему образу и подобию. У него есть возможность выбирать, но нет возможности избежать необходимости выбора. Если он откажется от нее, то откажется и от права называется человеком и добьется только того, что жизнь превратится в мучительный хаос. Тот кто сохранил хотя бы одну мысль не загубленную уступкой воли других, кто принес в реальность хоть спичку созданную по-своему пониманию, тот- Человек! И только этой мерой измеряется его добродетель» (Айн Рэнд),она в instagram.





Свобода не зависит от материального состояния или социального статуса ,свобода определяется степенью твоей ответственности. Как только ты перестаешь винить других в своих бедах и неудачах, и берешь на себя ответственность за свои слова, поступки и свою жизнь, как только ты избавляешься от зависимости от чужого мнения, и следованию канонов «большинства», тебе открываются 1000 путей для достижения своих целей, ты становишься Свободен, свободен в Выборе Своего пути, – написала Герасименя.















