















В частности от участия в фестивале из украинцев уже отказались Олег Винник и его подопечная на «Голосе» Элина Иващенко, имена которых пропали с афиш. Как сообщают СМИ, от участия отказались также Тимур Мирошниченко и Андрей Доманский.





«Я не заставлю вас скучать. Я мчусь к вам», – ответила Тина Кароль на вопрос ведущих белорусской телепередачи, приедет ли она на «Славянский базар».





Напомним, что «Славянский базар» – это ежегодный международный фестиваль искусств, который проходит в белорусском городе Витебске с 1992 года. Фестиваль задуман как совместное культурное мероприятие трех стран: Беларуси, России, Украины.





«Славянский базар» в Витебске проводится под патронатом Александра Лукашенко, который жестко подавляет мирные митинги своих сограждан. Именно поэтому белорусы просят зарубежных артистов бойкотировать фестиваль.







